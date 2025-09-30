Weber State derrota a Northern Colorado

Tras una dura racha en su regreso a Utah, el equipo de volleyball de weber state volvió a su senda ganadora contra la Universidad de el norte de Colorado, un equipo contra el que habían luchado en los últimos años.

Los Wildcats tuvieron su primera victoria contra los Bears desde octubre 7 del 2021. Durante ese tiempo, perdieron contra los Bears en el juego del campeonato Big Sky en el juego del 2021 y en las semifinales del 2024

Los wildcats lograron su nueva victoria de la temporada con un 3-0 contra su rival

Su constancia fue una gran diferencia entre este juego y sus tres anteriores que resultaron en pérdidas.

“Simplemente jugamos de manera consistente”, dijo el entrenador en jefe Jeremiah Larsen. “Eso es lo que hemos estado intentando , solo ser consistentes en cada juego. Jugamos tan bien y tan duro como podamos, y luego pasamos a la siguiente”

Además, las Cats mejoraron su porcentaje de golpes en cada uno de los sets siguientes, hasta alcanzar un 311 % en el partido, con 11 errores.

La atacante exterior Ashley gneiting acredita al equipo la habilidad de ir afuera y jugar con libertad y afirma “ Creo que la estrategia de juego es una gran parte de ello .. nosotras solo queremos aprender y ser mejores y trabajar en las cosas que podamos y jugar con libertad”

Weber continuará con su calendario de partidos en casa enfrentándose a su otro rival , la Universidad de Idaho, en octubre 3 a las 6pm.

Read in English here.