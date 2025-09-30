Carta del Editor

To our readers,

At The Signpost, it’s our responsibility to report on factual, clear and trustworthy news, which can be difficult in this day and age. We follow the Society of Professional Journalists’ Code of Ethics in order to ensure that the information we share is fair, accurate and responsible to accomplish our goals. It is our responsibility to provide information for all of our audiences; for us that includes serving our Spanish-speaking community.

In 2015, The Signpost started translating English stories to Spanish. Since then we have created our translation desk, which carries out this very task. Over the years it has grown and expanded, and now we are able to have a Translation Edition, where we translate all of our stories into Spanish and publish it during Weber State University’s Translation Week.

We know not everyone agrees with the translations, but we believe access to information shouldn’t be limited by language. In this edition, we want to highlight our translators’ work to empower them—not just in our newsroom but in our community. Every week they put in the time and effort translating and editing our stories to ensure that they are accurate, accessible and culturally respectful.

We are honored to have this letter be translated in Spanish and more languages, and able to show the impact and importance of all translations.

The Signpost is proud to be one of the only newspapers in the state of Utah to consistently translate our stories into Spanish, and we are even prouder to say with confidence that our translation desk is here to stay.

Sincerely,

Nelly Hernandez Tejada

En Español

Para nuestros lectores,

En The Signpost, es nuestra responsabilidad reportar las noticias con información factual, clara y en que se puede confiar. Seguimos el Código de Ética de la Sociedad de Periodistas Profesionales (Society of Professional Journalists’ Code of Ethics) para asegurarnos que la información que compartimos es justa, precisa y responsable para cumplir nuestras metas. Es nuestra responsabilidad proporcionar información para todos nuestros audiencias; para nosotros eso incluye servir a nuestra comunidad hispanohablantes.

En 2015, The Signpost comenzó a traducir las historias en inglés a español. Desde entonces hemos creado nuestro escritorio de traducción, que se encarga precisamente de este trabajo. Con los años ha crecido y aumentado, y ahora podemos tener una Edición de traducción, donde traducimos todas las historias a español y lo publicamos durante la Semana de Traducción de la Universidad de Weber State.

Sabemos que todos no están de acuerdo con las traducciones, pero tenemos la creencia que todos deben tener acceso a la información que no debe ser limitada por el idioma. En esta edición queremos destacar el trabajo de nuestros traductores para empoderarlos—no solamente en nuestra sala de prensa sino en nuestra comunidad. Cada semana ellos dedican su tiempo y esfuerzo a traducir y editar nuestras historias para asegurar que sean precisas, accesibles y respetuosas a las culturas.

Nos sentimos honrados de que esta carta haya sido traducida en español y más idiomas, y que podamos demostrar el impacto e importancia de todas las traducciones.

Sinceramente,

Nelly Hernandez Tejada

Em Português

Para nossos leitores,

No The Signpost, é nossa responsabilidade reportar notícias factuais, claras e confiáveis, o que pode ser desafiador nos tempos atuais. Seguimos o Código de Ética da Sociedade de Jornalistas Profissionais para garantir que as informações que partilhamos sejam justas, corretas e responsáveis, a fim de alcançar nossos objetivos. É de nossa responsabilidade fornecer informações a todos os nossos públicos; para nós, isso inclui servir a nossa comunidade de língua espanhola.

Em 2015, o The Signpost começou a traduzir histórias do inglês para o espanhol. Desde então, criamos o nosso próprio departamento de tradução, responsável por essa tarefa. Ao longo dos anos, ele cresceu e se expandiu, e agora tornou-se possível lançar uma Edição de Tradução, na qual traduzimos todas as nossas histórias para o espanhol e as publicamos durante a Semana da Tradução da Weber State University.

Sabemos que nem todos concordam com as traduções, mas acreditamos que o acesso à informação não deve ser limitado pela língua. Nesta edição, queremos destacar o trabalho dos nossos tradutores e valorizá-los, não apenas na nossa redação, mas também em nossa comunidade.Semanalmente, eles dedicam tempo e esforço à tradução e edição de nossas histórias para garantir que sejam precisas, acessíveis e culturalmente respeitosas.

Estamos honrados por ter esta carta traduzida para o espanhol e muitas outras línguas, e por poder mostrar o impacto e importância de todas as traduções.

O The Signpost orgulha-se de ser um dos poucos jornais no estado de Utah que consistentemente traduz suas histórias para o espanhol, e temos ainda mais orgulho em afirmar com confiança que nosso departamento de tradução está aqui para ficar.

Sinceramente,

Nelly Hernandez Tejada

En Français À nos lecteurs,Par Chez The Signpost, nous avons la responsabilité de rapporter des informations factuelles, claires et fiables, ce qui peut s’avérer difficile à l’heure actuelle. Nous suivons le code de déontologie de la Society of Professional Journalists afin de garantir que les informations que nous partageons sont justes, précises et responsables, conformément à nos objectifs. Il est de notre responsabilité de fournir des informations à tous nos publics, ce qui inclut pour nous la communauté hispanophone. En 2015, The Signpost a commencé à traduire des articles anglais en espagnol. Depuis, nous avons créé notre service de traduction, qui se charge précisément de cette tâche. Au fil des ans, celui-ci s’est développé et élargi, et nous sommes désormais en mesure de proposer une édition traduite, dans laquelle nous traduisons tous nos articles en espagnol et les publions pendant la semaine de la traduction de l’université Weber State. Nous savons que tout le monde n’est pas d’accord avec les traductions, mais nous pensons que l’accès à l’information ne doit pas être limité par la langue. Dans cette édition, nous voulons mettre en avant le travail de nos traducteurs afin de les valoriser, non seulement dans notre salle de rédaction, mais aussi dans notre communauté. Chaque semaine, ils consacrent du temps et des efforts à la traduction et à la révision de nos articles afin de garantir leur exactitude, leur accessibilité et leur respect culturel. Nous sommes honorés que cette lettre soit traduite en espagnol et dans d’autres langues, et que nous puissions montrer l’impact et l’importance de toutes les traductions. The Signpost est fier d’être l’un des seuls journaux de l’État de l’Utah à traduire régulièrement ses articles en espagnol et nous sommes encore plus fiers d’affirmer avec confiance que notre service de traduction est là pour rester. Honnêtement,

Nelly Hernandez Tejada

In Italiano

Ai nostril lettori,

In The Signpost è nostra responsabilità riferire su fatti chiare, affidabili e, soptattutto possono essere difficili al giorno d’oggi. Seguiamo il Codice Etico della Society of Professional Journalists al fine di garantire che le informazioni che condividiamo siano corrette, accurate e responsabili per raggiungere i nostri obiettivi. È nostra responsabilità fornire informazioni a tutto il nostro pubblico; per noi questo include servire la nostra comunità di lingua Italiana.

Nel 2015, The Signpost ha iniziato a tradurre storie da articole, dall’inglese allo Spagnolo. Da allora abbiamo creato il nostro ufficio di traduzione, che svolge proprio questo compito. Nel corso degli anni è cresciuta e si è ampliata, e ora siamo in grado di avere un’edizione di traduzione, in cui traduciamo tutte le nostre storie in Italiano e le pubblichiamo durante la Settimana della traduzione della Weber State University.

Sappiamo che non tutti sono d’accordo con le traduzioni, ma crediamo che l’accesso alle informazioni non debba essere limitato dalla lingua. In questo numero, vogliamo mettere in evidenza il lavoro dei nostri traduttori per responsabilizzarli, non solo nella nostra redazione, ma nella nostra comunità.

Ogni settimana dedicano tempo e sforzi alla traduzione e all’editing delle nostre storie per garantire che siano accurate, accessibili e culturalmente rispettose.

The Signpost” è orgoglioso di essere uno dei pochi giornali nello stato dello Utah a tradurre costantemente le nostre storie in Italiano, e siamo ancora più orgogliosi di dire con sicurezza che il nostro ufficio di traduzione è qui per restare.

Sinceramente,

Nelly Hernandez Tejada

नेपालीमा

हाम्रा पाठकहरूका लागि,

द साइनपोस्टमा, तथ्यपरक, स्पष्ट र विश्वसनीय समाचारहरूमा रिपोर्ट गर्नु हाम्रो जिम्मेवारी हो | जुन आजको युगमा गाह्रो हुन सक्छ। हामीले साझा गर्ने जानकारी निष्पक्ष, सही र हाम्रा लक्ष्यहरू पूरा गर्न जिम्मेवार छ भनी सुनिश्चित गर्न हामी व्यावसायिक पत्रकार समाजको आचारसंहिता पालना गर्छौं। हाम्रा सबै दर्शकहरूलाई जानकारी प्रदान गर्नु हाम्रो जिम्मेवारी हो | हाम्रो लागि जसमा हाम्रो स्पेनी भाषी समुदायको सेवा गर्नु पनि समावेश छ।

२०१५ मा, द साइनपोस्टले अंग्रेजी कथाहरूलाई स्पेनिशमा अनुवाद गर्न थाल्यो। त्यसबेलादेखि हामीले हाम्रो अनुवाद डेस्क सिर्जना गरेका छौं, जसले यही कार्य गर्दछ। वर्षौंको दौडान यो बढ्दै विस्तार भएको छ, र अब हामी अनुवाद संस्करण राख्न सक्षम छौं, जहाँ हामी हाम्रा सबै कथाहरूलाई स्पेनिश भाषामा अनुवाद गर्छौं र वेबर स्टेट युनिभर्सिटीको अनुवाद सप्ताहको समयमा प्रकाशित गर्छौं।

हामीलाई थाहा छ सबैजना अनुवादहरूसँग सहमत , तर हामी विश्वास गर्छौं कि जानकारीमा पहुँच भाषाद्वारा सीमित हुनु हुँदैन। यस संस्करणमा, हामी हाम्रा अनुवादकहरूले हाम्रो समाचार कक्षमा मात्र नभई हाम्रो समुदायमा पनि उनीहरूलाई सशक्त बनाउन गरेको कामलाई उजागर गर्न चाहन्छौं। प्रत्येक हप्ता उनीहरूले हाम्रा कथाहरू सही, पहुँचयोग्य र सांस्कृतिक रूपमा सम्मानजनक छन् भनी सुनिश्चित गर्न अनुवाद र सम्पादन गर्न समय र प्रयास गर्छन्।

यो पत्र स्पेनी भाषा र अन्य धेरै भाषाहरूमा अनुवाद गरिएकोमा र सबै अनुवादहरूको प्रभाव र महत्त्व देखाउन सक्षम भएकोमा हामी सम्मानित छौं।

साइनपोस्ट हाम्रा कथाहरूलाई निरन्तर स्पेनिशमा अनुवाद गर्ने युटा राज्यको एक मात्र अखबार हुन पाउँदा गर्व गर्दछ, र हामी अझ गर्वका साथ भन्न पाउँदा गर्व गर्छौं कि हाम्रो अनुवाद डेस्क आगामी दिनहरूमा पनि यहाँ रहिरहनेछ।

सच्चारुपले,

नेली हर्नान्डेज तेजाडा

اردو میں

از نیلی ہرنینڈیز تیجادہ

ہمارے پڑھنے والوں کے لیے،

“دی سائن پوسٹ میں، یہ ہماری اہم ذمہ داری ہے کہ ہم ایسے حالات میں بھی حقائق پر مبنی، واضح اور قابلِ بھروسہ خبریں پیش کریں جہاں یہ کام مشکل ہو سکت اپنے مقاصد کی تکمیل کے لیے، ہم سوسائٹی آف پروفیشنل جرنلسٹس کے اخلاقی ضابطہ کی پیروی کرتے ہیں تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ہم جو معلومات شائع کرتے ہیں وہ منصفانہ، درست اور ذمہ دارانہ ہو۔ تمام قارئین کو معلومات فراہم کرنا ہماری ذمہ داری ہے، اور ہمارے لیے اس میں ہماری ہسپانوی بولنے والی برادری کی خدمت بھی شامل ہے۔

سن ۲۰۱۵میں، “دی سائن پوسٹ” نے انگریزی تحریروں کا ہسپانوی زبان میں ترجمہ کرنا شروع کیا۔ اس وقت سے، ہم نے اپنا ایک ترجمہ شعبہ قائم کیا جو یہ کام سرانجام دیتا ہے۔ کئی سالوں کے دوران یہ شعبہ پھلا پھولا اور وسیع ہوا، اور اب ہم ایک ترجمہ اشاعت جاری کرنے کے قابل ہیں، جس میں ہم اپنی تمام تحریروں کا ہسپانوی میں ترجمہ کرتے ہیں اور اسے ویبر اسٹیٹ یونیورسٹی کے ترجمہ ہفتہ کے دوران شائع کرتے ہیں۔

ہم جانتے ہیں کہ ہر کوئی ترجموں سے اتفاق نہیں کرتا، لیکن ہمارا پختہ یقین ہے کہ معلومات تک رسائی کسی بھی صورت میں زبان کی وجہ سے محدود نہیں ہونی چاہیے۔ اس اشاعت میں، ہم اپنے مترجمین کے کام کو اجاگر کرنا چاہتے ہیں تاکہ انہیں بااختیار بنایا جا سکے، نہ صرف ہمارے خبر گھر میں بلکہ ہماری برادری میں بھی۔ وہ ہر ہفتے ہماری تحریروں کا ترجمہ اور اِصلاح کرنے میں اپنا قیمتی وقت اور محنت صرف کرتے ہیں تاکہ یہ یقین دہانی کرائی جا سکے کہ وہ درست، قابلِ فہم اور ثقافتی طور پر قابلِ احترام ہیں۔

ہمیں فخر ہے کہ یہ خط ہسپانوی اور دیگر زبانوں میں ترجمہ ہوا ہے، اور یہ تمام ترجموں کے اثر اور اہمیت کو ظاہر کرنے کا ذریعہ بنا ہے۔

دی سائن پوسٹ کو ریاست یوٹاہ کے ان چند اخبارات میں سے ایک ہونے پر فخر ہے جو اپنی تحریروں کا مستقل مزاجی سے ہسپانوی میں ترجمہ کرتے ہیں، اور ہمیں یہ اعتماد کے ساتھ کہتے ہوئے اور بھی فخر ہے کہ ہمارا ترجمہ شعبہ مستقبل میں بھی قائم و دائم رہے گا۔

مخلص

نیلی ہرنینڈیز تیجادہ