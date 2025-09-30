The Student News Site of Weber State University

Semana de Traducción: Weber State le muestra su apreciación a los traductores

Victoria Hernandez and Skylar Wolfe
September 30, 2025
Weber State University
Professor of Spanish and translation at Weber State University, Electra Gamon Fielding.– Profesora de español y traducción en Weber State University, Electra Gamon Fielding.

La Semana de Traducción es una oportunidad para crear conciencia entre estudiantes sobre qué es traducir y qué hacen los traductores.

Isabel Asencio, Ph.D., profesora de traducción e interpretación de Español en la Universidad de Weber State y organizadora de la Semana de Traducción, dijo: “las personas no se dan cuenta de lo importantes que son los traductores en la vida cotidiana hasta que conoce o aprende un poco más sobre ello”.

La Semana de Traducción resalta aspectos de la vida cotidiana que involucran traductores y que la mayoría de las personas no piensan dos veces.

“Diría que el 99% de los estudiantes… han dicho que han aprendido algo nuevo que no sabían y que les sorprende el rol de traductores e intérpretes, but todo es tan callado. Nadie piensa sobre ellos”, dijo Asencio

Traducción e interpretación suelen utilizarse indistintamente, tal y como afirma Asencio: “Un traductor realiza un trabajo muy diferente al de un intérprete, y las habilidades que necesitan son muy distintas”.

Asencio dijo que la Semana de Traducción es una forma de aprender la diferencia entre las dos y entender de verdad sobre lo que hacen los traductores.

Asencio describe una parte fundamental del trabajo de un traductor utilizando como ejemplo “Squid Games”.

“Es una producción coreana. Por lo tanto, si quieres verla y no sabes coreano, necesitas doblaje o subtítulos. De lo contrario, no vas a entender lo que dicen”, explica Asensio. “Pero la gente no piensa en ello. Simplemente dan por hecho que viene incluido. Sin embargo, hay todo un equipo detrás”.

Según Asencio, sin la traducción, nadie podría comprender otras culturas. Relaciona esto con la famosa serie de novelas “Harry Potter”: “Si no fuera por los traductores, el público joven de tantos países no habría tenido acceso a ese texto”, afirmó Asencio.

Electra Gamón Fielding, doctora y directora del departamento de lenguas y culturas del mundo de Weber, dijo: “La traducción es un puente entre culturas. Es un cliché, pero creo que funciona muy bien”.

Fielding afirmó que para ser traductor es necesario tener un profundo conocimiento de la cultura de ambos idiomas.

“Es necesario tener esa competencia cultural… comprender realmente la cultura para poder producir algo que sea equivalente en la cultura de destino”, afirmó Fielding.

La Semana de Traducción está dirigida a todas las personas que deseen participar. No es necesario que los estudiantes estén cursando una carrera de idiomas o traducción para participar en estos eventos.

“Me encanta escuchar a la gente hablar en otros idiomas. No entiendo lo que dicen pero se puede apreciar el ritmo y la musicalidad de las palabras”, dijo Asencio.

Habrán diversas actividades durante la Semana de Traduccion, como “Aquella vez que reencarne como traductora: dentro del mundo de la traduccion de manga”, el 30 de septiembre a las 9 a.m. Alyssa Weldon, traductora de manda, visitara el campus y explicara su proceso de traduccion de manga japones a otros idiomas.

“Ven a nuestros eventos… Aunque solo hables una pocas palabras de un idioma… ven a conocer la profesión… Nos encantaría contar contigo”, dijo Feilding.

Read in English here.

