Manteniéndose al tanto de los deportes de otoño de Weber

Los Wildcats han llegado a la temporada deportiva de otoño de 2025 y así es como les está yendo a los equipos.

El equipo masculino de golf inauguró la temporada en el torneo Ram Masters Invitational con un cuarto puesto, liderado por Mathew Wilson, que obtuvo una puntuación total de 207, a solo tres golpes del primer puesto. Wilson terminó cuarto en la clasificación general del torneo. Weber State obtuvo una puntuación de 854, a solo 14 golpes del equipo ganador, la Universidad Estatal de California, Long Beach State.

A continuación, el equipo participó en el Falcon Invitational, donde quedó en décimo lugar en la clasificación general. Ty Anderson fue el mejor jugador, con 214 golpes, 2 bajo par, seguido de cerca por Luke Smith, con 216.

El equipo femenino de golf de la Universidad Estatal de Weber comenzó la temporada con un tercer puesto en el Wolverine Invitational. Las Wildcats lograron superar a sus rivales estatales, la Universidad de Utah Valley, la Universidad Tecnológica de Utah y la Universidad del Sur de Utah, en el torneo. Cala Korman tomó las riendas del equipo y lideró el camino con un quinto puesto en la clasificación general, con 211 golpes.

A continuación, las Wildcats participaron en el Utah Fall Intercollegiate Invitational, donde obtuvieron el primer puesto. Weber ganó por 18 golpes al rival más cercano, Utah Tech, que obtuvo 609 puntos como equipo, mientras que los Wildcats obtuvieron 591. Jade Gruher consiguió seis birdies y obtuvo una puntuación total de 145.

El tenis masculino comenzó en Boise. Ken Dinh y Connor Kruger vencieron a una pareja de Montana por 2-1 y llegaron a cuartos de final, pero fueron derrotados por una pareja de la Universidad Brigham Young por 3-0. Kruger y Dinh viajaron luego a la Universidad de Tulsa para disputar el Campeonato ITA All-American. Perdieron ambos partidos contra la Universidad de Alabama y la Universidad de Arkansas.

El equipo femenino de tenis llevó su talento al torneo Jon Messick Invitational. Jessica Hill y Maggie Song derrotaron a sus oponentes de la Academia de la Fuerza Aérea. En individuales, las Wildcats tuvieron tres jugadoras victoriosas: Maggie Song, Naomi Johnson y Alicia Celorio.

En cuanto al cross country masculino, comenzaron con el Utah State Alumni Challenge. No supuso ningún reto para los Wildcats, ya que contaban con cinco de los seis mejores corredores. Jake Peterson terminó segundo en la clasificación general con un tiempo de 20:42,4 en la carrera de 7 km, estableció un nuevo récord de la prueba por ocho segundos y fue el mejor corredor de los Wildcats. Owen Rogers y Peter Visser terminaron a 13 segundos de Peterson, lo que permitió a los Wildcats copar el podio. Jake Peterson fue nombrado co-corredor de la semana de la Big Sky por su rendimiento.

Por último, el equipo femenino de campo a través brilló con luz propia en la Utah State Alumni Classic, donde se alzó con la primera posición general y venció a la Universidad Estatal de Utah y a la Universidad Estatal de Idaho. Frances Hudson destacó como la mejor clasificada de Weber en los 5 km con un tiempo de 18:10,6 y quedó cuarta en la clasificación general. Audrey Camp Cazier quedó solo cinco segundos por detrás de Hudson, y Lydia Felix, tres segundos por detrás de Camp Cazier. Las Wildcats tuvieron seis de las diez mejores corredoras de la competición.

