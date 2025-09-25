The Student News Site of Weber State University

Jugando con los Wildcats en el campo de Disc Golf

Luna Malagon Solorzano and Shenoa Oliver Mayta
September 25, 2025
Alejendro Silva and Caleb Tebbs walk together after finishing the competition.– Alejendro Silva y Caleb Tebbs caminan juntos después de terminar la competición (Shenoa Oliver/The Signpost)

El 13 de septiembre el programa de deportes competitivos de la Universidad de weber state, celebró su evento bianual Disc Golf Scramble, que destacó tanto la habilidad atlética como el espíritu de la comunidad.

El evento, se realizó en el nuevo campo de disc golf de Weber, se contó con un recorrido de nueve hoyos, cada hoyo estaba diseñado de manera única en la que desafiaba a los participantes a completarlo con el menor número de lanzamientos posible.

El evento empezó al mediodía y continuó hasta las 3 de la tarde. Dando a los participantes bastante tiempo para que pudieran disfrutar cada hoyo e interactuar con otros equipos.

Cuatro equipos de diferentes edades fueron parte del evento , creando una atmósfera de amistad y sana competencia. Entre ellos destacó una pareja que además de ser compañeros de equipo también eran novios, y demostraron su habilidad y trabajo en equipo. La pareja completó el recorrido más rápido y con menos lanzamientos que otros equipos.

Algunos hoyos requieren golpes largos y estratégicos, otros exigen precisión cuidadosa con los putts. La variedad hizo el juego fuera emocionante y desafiaba a los participantes a concentrarse tanto en la estrategia como en divertirse. Se podían escuchar risas y celebraciones a lo largo del recorrido mientras los participantes celebraban los lanzamientos exitosos o reaccionaba ante los discos que aterrizaron en la tierra o desviaban ligeramente el recorrido.

Eventos así no son solo sobre la competencia, también promueven la actividad física , la interacción social y la participación en la universidad.

Para obtener más información sobre el campo de disc golf de Weber State, visite weber.edu/outdoor/disc-golf.html.

Read in English here.

