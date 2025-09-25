The Student News Site of Weber State University

The Signpost
The Signpost
The Signpost
Related Image

Ogden le da la bienvenida al otoño con la celebración de Harvest Moon

Victoria Hernandez and Aisha Rucker
September 25, 2025
Categories:
Gavin Olson
Folkorico dancers among the crowd on 25th Street. — Bailarines folklorikos bailan entre la multitud en la calle 25. (GavinOlson/TheSignpost)

El 20 de septiembre, la calle 25 de Ogden cerebro la Harvest Moon Celebration anual. El evento dio inicio al último Farmers Market como una “despedida del verano y bienvenida al otoño”. El festival de este año celebró su 23.ª edición.

La celebración comenzó con su marcha anual NUHOPE Suicide Awareness Walk alrededor de la manzana y el mercado de agricultores en la esquina de la calle 25 con Grant Avenue. Algunos mercados y puestos habían estado allí todo el día y habían visto cosas sorprendentes, una de ellas Leis4Days.

“Esa mañana, cuando comenzó a llover, nadie se fue. Todos se quedaron y disfrutaron, lo que demuestra que todos quieren venir y apoyar a los vendedores locales, artistas y las cosas aquí”, dijo Curtis Sillito de Leis4Days.

El evento cuenta con numerosas cabinas fotográficas con temática otoñal y de Halloween, dos zonas de espectáculos en escenario y una zona infantil. La zona infantil incluía un pequeño espectáculo de magia, tractores y juegos de jardín. Además, había una zona de patrocinadores donde se ofrecía a las familias la oportunidad de pintar piedras y escribir en hojas a lo que están agradecidos. También había escalada en roca y un laberinto de heno para niños.

Hubo muchas otras actividades para el disfrute del público, como lanzamiento de hachas, el Ogden Curling Club y juegos de sala de recreo. La celebración también contó con artistas como silt walkers, bandas y el Ballet Folklórico de la Universidad Estatal de Weber. Hubo un grupo de artistas que recorrieron las calles, haciendo sonreír a los niños y realizando flash mobs para el público.

“Nos encanta oír a los niños decir: “¡Oh! ¡Aquí vienen las brujas!”, dijo Candice Baker, de Bacon Shaken Witches. Llevan actuando en el festival desde hace unos siete años y disfrutan cada momento. “Nuestro objetivo es llevar alegría y sonrisas a la gente”.

Todas las tiendas en la calle tuvieron las puertas abiertas para el público, con tiendas de tatuajes y ropa ofreciendo ofertas y rebajas flash, o algunas con puestos justo afuera de la puerta, o lagunas con puestos justo afuera de la puerta. Algunos restaurantes estaban llenos de clientes, sin embargo, otros luchaban por encontrar visitantes.

“Ha habido movimiento… ha habido una gran multitud de gente fuera, lo que parece un gran éxito. Y ha atraído a mucha gente nueva a nuestro local, lo que nos ha dado mas visibilidad”, dijo Robbie Harrison-Garcia, responsable de The Mercantil en la calle 25. “Soy de Ogden, asi que es estupendo ver a la comunidad disfrutando junto de las fiestas locales”

Harrison-García comentó la diversidad de grupos que atrae el festival.

“Me encanta que Ogden sea tan diversa y que no venga un tipo concreto de personas, sino que siempre hay diferentes edades, etnias, personalidades… La cantidad de gente y la variedad siempre son estimulantes… y eso es lo que hace que Ogden sea Ogden”, dijo Harrison-García.

El público estaba rebosante de emoción y ganas de explorar, aprender y comprar por toda la calle. Las personas que se encontraban cerca, en algunas de las tiendas y restaurantes locales del centro de Ogden, se detuvieron para disfrutar de las festividades.

“Ha sido muy divertido. Todos los vendedores son muy amables. Venden sus bonitas artesanías, dulces deliciosos y el ambiente es estupendo”, dijo la participante Kylie Rohead.

La Harvest Moon Celebration ha atraído a mucha gente nueva y a antiguos visitantes, y sigue siendo el mayor evento anual de Ogden y una gran bienvenida al otoño.

Read in English here.

View Story Comments
Print this Story
Tags:
More to Discover
More in Above the Scroll
Weber State University defenseman Parker James (#5) defends against the University of Utah skater. (Haven di Atene/The Signpost)// Defensa de Weber State University Parker James (#5) defiende en contra de atacante de la Universidad de Utah Parker James (#5) (Haven di Atene/The Signpost)
La U de donde? Weber detiene al equipo de Utah
Weber State University hockey forward Simon Verschuere (#11) tries to get the puck from a University of Utah Defenseman.
U of who? Weber shuts down Utah team
Charlie Cook, an American political analyst who specializes in election forecasts and political trends.-- Charlie Cook, un politico Americano y analista el cuál se especializa en predicciones de las elecciones y tendencias politicas.
La reflexion de Charlie Cook acerca del clima político actual
A demonstrator waves a flag as he stands atop a vehicle near the entrance of the Parliament during a protest against corruption and government’s decision to block several social media platforms, in Kathmandu, Nepal Sept. 8, 2025-- Un demostrador mueve una bandera mientras se para por encima de un vehículo en la entrada del parlamento durante la protesta en contra de la corrupción y la decisión del gobierno de bloquear varias redes sociales en Kathmandu, Nepal Sept. 8, 2025
Estudiantes de Nepal reflejan después de las protestas en Kathmandu
Charlie Cook, an American political analyst who specializes in election forecasts and political trends.-- Charlie Cook, un politico Americano y analista el cuál se especializa en predicciones de las elecciones y tendencias politicas.
Charlie Cook’s reflection on current political climate
Bingo Night hosted by Weber State University Student Association, where students can play to win a variety of prizes available.// Noche de Bingo hecha por WSUSA donde los estudiantes pueden jugar para ganar una variedad de premios disponibles.
Big wins at bingo
More in Culture
A demonstrator waves a flag as he stands atop a vehicle near the entrance of the Parliament during a protest against corruption and government’s decision to block several social media platforms, in Kathmandu, Nepal Sept. 8, 2025-- Un demostrador mueve una bandera mientras se para por encima de un vehículo en la entrada del parlamento durante la protesta en contra de la corrupción y la decisión del gobierno de bloquear varias redes sociales en Kathmandu, Nepal Sept. 8, 2025
Nepalese students reflect on protests in Kathmandu
Members of the Boys and Girls Club involved with Dungeons and Dragons listen to a recap of what happened last week and what is going to happen this week.-- Miembros del club de Chicos y Chicas que están involucrados en el juego Dungeons and Dragons escuchan un resumen de lo que paso la semana pasada y que pasara esta semana.
Helping the youth of Ogden: Afterschool programs
Members of the Boys and Girls Club involved with Dungeons and Dragons listen to a recap of what happened last week and what is going to happen this week.-- Miembros del club de Chicos y Chicas que están involucrados en el juego Dungeons and Dragons escuchan un resumen de lo que paso la semana pasada y que pasara esta semana.
Ayudando a los jóvenes de Ogden: Programas escolares extracurriculares
Guest speaker and former Weber State University graduate, Dustin Bessire, spoke with studio 76 members about screenwriting. (A.J.Handley/TheSignpost)
Detrás de las escenas del Studio 76
Guest speaker and former Weber State University graduate, Dustin Bessire, spoke with studio 76 members about screenwriting. (A.J.Handley/TheSignpost)
Going behind the scenes of Studio 76
The most recognizable piece of a mariachi outfit is the sombrero. (A.J.Handley/TheSignpost)--La parte mas reconocible de la vestimenta de un mariachi es su sombrero. (A.J.Handley/TheSignpost)
How Weber State celebrates Hispanic Heritage Month
More in Español
Red and blue police lights flashing on top of a police patrol car.// Luces Rojas y azules de policia brillando en el techo de la patrulla policial.
Registro Policial 15/09
Weber State University hockey players against Utah Valley Univerisity hockey players. (Haven di Atene/The Signpost)-- Los jugadores del equipo de hockey de Weber State University en contra de los jugadores de Utah Valley University. (Haven di Atene/The Signpost)
El equipo de hockey masculino empieza la temporada con dos victorias
Police tape line the streets into Utah Valley University where the campus was closed after the shooting occured.-- Cinta policial e las calles que dirigen a Utah Valley University donde el campus fue cerrado despues del disparo.
Utah en conmoción por la muerte de Charlie Kirk
The Weber State University Esports club all playing "Valorant" on PC systems.-- El club de eSports de la Universidad de Weber State juega "Valorant" en los sistemas de computadora
El equipo de eSports de Weber: Los jugadores tienen tácticas
The most recognizable piece of a mariachi outfit is the sombrero. (A.J.Handley/TheSignpost)--La parte mas reconocible de la vestimenta de un mariachi es su sombrero. (A.J.Handley/TheSignpost)
Como Weber State celebra el mes de Herencia Hispana
Weber State University men's soccer team walking off the field after their Nationals victory in Texas.// El equipo masculino de fútbol de Weber State University caminando fuera del campo despues de su victoria nacional en Texas.
El fútbol masculino de los Wildcats gana dos partidos dentro del estado
About the Contributors
Victoria Hernandez
Victoria Hernandez, Translation Co-Editor
Aisha Rucker
Aisha Rucker, News Reporter
Gavin Olson
Gavin Olson, Photographer