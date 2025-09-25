Ogden le da la bienvenida al otoño con la celebración de Harvest Moon

El 20 de septiembre, la calle 25 de Ogden cerebro la Harvest Moon Celebration anual. El evento dio inicio al último Farmers Market como una “despedida del verano y bienvenida al otoño”. El festival de este año celebró su 23.ª edición.

La celebración comenzó con su marcha anual NUHOPE Suicide Awareness Walk alrededor de la manzana y el mercado de agricultores en la esquina de la calle 25 con Grant Avenue. Algunos mercados y puestos habían estado allí todo el día y habían visto cosas sorprendentes, una de ellas Leis4Days.

“Esa mañana, cuando comenzó a llover, nadie se fue. Todos se quedaron y disfrutaron, lo que demuestra que todos quieren venir y apoyar a los vendedores locales, artistas y las cosas aquí”, dijo Curtis Sillito de Leis4Days.

El evento cuenta con numerosas cabinas fotográficas con temática otoñal y de Halloween, dos zonas de espectáculos en escenario y una zona infantil. La zona infantil incluía un pequeño espectáculo de magia, tractores y juegos de jardín. Además, había una zona de patrocinadores donde se ofrecía a las familias la oportunidad de pintar piedras y escribir en hojas a lo que están agradecidos. También había escalada en roca y un laberinto de heno para niños.

Hubo muchas otras actividades para el disfrute del público, como lanzamiento de hachas, el Ogden Curling Club y juegos de sala de recreo. La celebración también contó con artistas como silt walkers, bandas y el Ballet Folklórico de la Universidad Estatal de Weber. Hubo un grupo de artistas que recorrieron las calles, haciendo sonreír a los niños y realizando flash mobs para el público.

“Nos encanta oír a los niños decir: “¡Oh! ¡Aquí vienen las brujas!”, dijo Candice Baker, de Bacon Shaken Witches. Llevan actuando en el festival desde hace unos siete años y disfrutan cada momento. “Nuestro objetivo es llevar alegría y sonrisas a la gente”.

Todas las tiendas en la calle tuvieron las puertas abiertas para el público, con tiendas de tatuajes y ropa ofreciendo ofertas y rebajas flash, o algunas con puestos justo afuera de la puerta, o lagunas con puestos justo afuera de la puerta. Algunos restaurantes estaban llenos de clientes, sin embargo, otros luchaban por encontrar visitantes.

“Ha habido movimiento… ha habido una gran multitud de gente fuera, lo que parece un gran éxito. Y ha atraído a mucha gente nueva a nuestro local, lo que nos ha dado mas visibilidad”, dijo Robbie Harrison-Garcia, responsable de The Mercantil en la calle 25. “Soy de Ogden, asi que es estupendo ver a la comunidad disfrutando junto de las fiestas locales”

Harrison-García comentó la diversidad de grupos que atrae el festival.

“Me encanta que Ogden sea tan diversa y que no venga un tipo concreto de personas, sino que siempre hay diferentes edades, etnias, personalidades… La cantidad de gente y la variedad siempre son estimulantes… y eso es lo que hace que Ogden sea Ogden”, dijo Harrison-García.

El público estaba rebosante de emoción y ganas de explorar, aprender y comprar por toda la calle. Las personas que se encontraban cerca, en algunas de las tiendas y restaurantes locales del centro de Ogden, se detuvieron para disfrutar de las festividades.

“Ha sido muy divertido. Todos los vendedores son muy amables. Venden sus bonitas artesanías, dulces deliciosos y el ambiente es estupendo”, dijo la participante Kylie Rohead.

La Harvest Moon Celebration ha atraído a mucha gente nueva y a antiguos visitantes, y sigue siendo el mayor evento anual de Ogden y una gran bienvenida al otoño.

