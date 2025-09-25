Cenando con los ‘Cats en el campus

Para los estudiantes, ir a comer algo en el campus entre clases puede ser conveniente, crear un espacio para relajarse y conocer a gente nueva todo esto mientras disfrutan una comida juntos.

Comer en el campus es algo básico en cualquier universidad y es muy utilizado por diferentes razones. Micah Ortega, un estudiante de la Universidad de Weber State, dijo que prefiere comer en el campus por lo conveniente que es.

Ortega está en un plan de comidas que le provee pases de comida. Los pases de comidas son otorgados por los planes de comida de Weber State, que les dan a los estudiantes pases de desayuno, almuerzo y cena durante el día.

“También hay muchas opciones de buena calidad para comer,” dijo Emalthia Mitchell, otra estudiante en un plan de comida. “Me refiero a Waldo ‘s Grill, y tenemos a Qdoba, pero también tenemos Einstein Bros. Bagels.”

Cada uno de estos restaurantes se encuentran en el edificio Shepherd Union y están abiertos de Lunes a Viernes. Waldo ‘s Grill está abierto de 8:30 a.m. a 2:30 p.m., Qdoba de 8 a.m. a 1:30 p.m. y Einstein Bros. Bagels de 7:30 a.m. a 3 p.m. Todos están cerrados los fines de semana.

La facilidad de acceso es solo una parte de la comida. El comensal exigente a menudo podría estar buscando una comida más saludable o tener una restricción dietética específica.

“Creo que hay bastantes cosas saludables,” dijo Matchell. “Tengo una amiga con una restricción dietética y recuerdo que fuimos a The Den juntos. Tienen una sección específica sin gluten y sin lactosa que ella aprovechó.”

Algunos estudiantes también consideran que los planes de comida por sí mismos merecen la pena por su precio, ya que proporcionan pases de comida y dinero para comer.

“Yo diría que vale bastante la pena,” dijo Kaitlyn Zobell estudiante de la Universidad de Weber State.

Las comidas en el campus proveen la oportunidad de pequeños ahorros que se acumulan con el tiempo.

Si un estudiante compra una bebida de 21 onzas de la máquina expendedora de Waldo ‘s Grill por $2.19, cinco días a la semana, sería relativamente más barato por $2.49 por el mismo tamaño de bebida en el local Jimmy John’ s. Esto podría potencialmente ahorrarle a un estudiante $1.50 por semana, o $6 al mes.

Para algunos ahorros, esto se puede añadir a las ofertas de Weber, como un 10% de descuento con una Wildcard en Cold Stone Creamery, Corner Bakery Cafe y All About Tacos, todos ubicados en Ogden.

Las ofertas de Weber no están limitadas a comida y también pueden usarse para descansar en el Loveland Living Planet Aquarium en Draper por $3 de descuento en la entrada general, y moda con Reborn Vintage en Ogden que también ofrece un 10% de descuento. Esto puede sumarse a un gran ahorro de dinero para un estudiante con conocimiento financiero a lo largo de su año académico.

Aunque ahorrar dinero podría ser un incentivo, sostenibilidad y esfuerzos comunitarios también tienen el potencial de animar a los estudiantes a comer en el campus. La cafetería de la Universidad de Weber State organiza la recaudación de fondos Helping Hands que apoya a Weber Cares Pantry, donde el 100% de los ingresos van directamente a la lucha contra la inseguridad alimentaria.

La colaboración con proveedores locales es común, así como Stoneground, Wasatch Meats, Charlie ‘s Produce y Farr’ s Ice Cream.

Retroalimentación sobre el comedor universitario siempre se está fomentando a través del consejo estudiantil culinario, un espacio donde estudiantes pueden ayudar a formar el futuro de la comida en el campus y guiar decisiones con sus opciones.

La retroalimentación proveída es usada para balancear costos y calidad al crear menús, donde la información importante e histórica es reunida para encontrar lo que los estudiantes, la facultad, el personal y visitantes prefieren.

A pesar de tener que abordar muchas preocupaciones tales como el aumento de los costos de comida, escasez de proveedores y la economía, todavía hay planes para los residentes y renovaciones minoritarias para mejorar en el comedor del campus y crear más lugares para que los estudiantes se puedan reunir.

Si un estudiante no está satisfecho con lo que está disponible en el campus, o simplemente valora la variedad de locales para comer fuera del campus, hay opciones cerca del campus para ellos a considerar.

En 3658 Harrison Blvd., una tienda de sándwiches Jimmy John ‘s es una alternativa posible. Sin embargo, es afectada por la ruta de camión OGX, la cual prohíbe girar a la izquierda en la calle 37.

“Creo que el OGX definitivamente restringe la cantidad de clientes que tenemos,” dijo Mitchell Hansen, gerente de la sucursal de Jimmy John ‘s. Esto no solo podría estar privando al local de clientes potenciales, pero también puede ser un inconveniente para estudiantes que quieran comer en un lugar saludable, dado que el menú consiste principalmente de sandwiches, sandwiches envueltos y ensaladas.

La participación de los estudiantes también juega un rol en el comedor del campus, a menudo fomentando a través de eventos como Late-Night Breakfast y Culinary Pop-ups con nuevos sabores.

Empezando octubre, grupos de estudiantes estarán trabajando junto con la Cafetería de Weber State para planear y liderar estos eventos. Un calendario de promociones mensual es usado para que los estudiantes no se los pierdan y tengan un evento al que atender en su tiempo libre. Esto también es una manera para que los estudiantes se expongan a ellos mismos a oportunidades culturales a través de la comida que tal vez no han experimentado antes.

Más información sobre la Cafetería de la Universidad de Weber State puede ser encontrada en

https://weber.sodexomyway.com/en-us/ donde los visitantes pueden ver las horas de operación y las opciones de planes de comida.

Read in English here.