Victorias enormes en el Bingo

Nelly Hernandez Tejada and Kyle Greenawalt
September 23, 2025
Kyle Greenawalt
Bingo Night hosted by Weber State University Student Association, where students can play to win a variety of prizes available.// Noche de Bingo hecha por WSUSA donde los estudiantes pueden jugar para ganar una variedad de premios disponibles.

Las puertas de “Bingo Night After Dark” han abierto de nuevo otra vez como una tradición no oficial que han tenido cada año por los últimos siete años.

“Yo serví en el equipo de actividades hace dos años”, dijo Ashlynn Stokes, la vicepresidente de actividades para la Asociación Estudiantil de Weber State University (Weber State University Student Association, WSUSA), “y me recuerdo que era algo muy popular. Bastantes personas vinieron. Había un grupo diverso de personas. Entonces había personas que nunca habíamos visto en eventos. Y creo que eso atrae a mucha gente de la comunidad”.

Stokes habló más de lo que WSUSA quiere lograr con este evento y con varios de sus otros eventos. “Quiero que la gente haga amigos, y quiero que encuentren amigos que duren toda la vida. Y el bingo es un gran evento donde la gente puede hacer amigos y ser competitivos”, dijo Stokes.

El equipo de actividades de WSUSA quiere que los estudiantes vengan a estos eventos para que hagan amigos y memorias, y que ellos sientan que la noche de bingo ha ayudado a estudiantes hacer amistades y comunidad en algo como bingo.

Había bastantes estudiantes que asistieron que tenían algo que decir del evento y como se enteraron del evento. Algunos de los estudiantes estaban emocionados por los diferentes premios que el equipo de actividades de WSUSA pudieron procurar.

Quincy Rozsa, un estudiante de la Universidad de Weber State que asistió el evento dijo “Yo quiero un Nintendo Switch porque quiero jugar Smash Bros… Yo no pensaba que bastante gente iba a venir, entonces va a ser más difícil ganar. Voy a tener que comenzar un disturbio”.

Llena de energía, Rozsa descubrió las oportunidades de ganar de un amigo que también es estudiante, Tinsley Smith.

“Vi un póster en la pared, y dije, ‘Eso se ve chévere’, entonces yo mandé una foto a un grupo de mensajes de 20 personas y dije ‘Tenemos que ganar algo’”, dijo Smith.

Como Rozsa y Smith, otros estudiantes en asistencia estaban hablando de los premios que tenían y fue decidido por Saman Chapagaim, el coordinador de eventos sociales, que dijo, “Por el Switch 2, fue la gran cosa en 2025. ¿Entonces por qué no? Y por el resto de los premios, tenemos un tema, tenemos un tema de playa. Tenemos una tabla para remar, banda para el cuello, tienda de playa, sillas de playa y cosas así”.

Toda la financiación del evento fue a través del presupuesto del equipo de actividades, que pagó los premios que se entregaron.

Después del evento, Daisy Hall, un estudiante de cine dijo, “Fue muy divertido. Lo pasé muy bien. Conocí a gente nueva. Hice nuevos amigos. Definitivamente tuve algunos momentos estresantes esperando los premios”.

Había bastantes estudiantes en asistencia, pero solamente algunos de ellos ganaron premios, pero parece que los estudiantes buscando por otra oportunidad van a tenerla pronto. El equipo de actividades de WSUSA va a hacer más de estos eventos en el futuro, haciendo que este evento no sea oficial para que los estudiantes asistan.

“Definitivamente creo que estos eventos con premios grandes son muy divertidos para los estudiantes, especialmente para los estudiantes universitarios pobres, poder salir y pasarla bien y quizás ganar algo chévere”, dijo Hall.

Read in English here.

Nelly Hernandez Tejada
Nelly Hernandez Tejada, Editor-in-Chief
Kyle Greenawalt
Kyle Greenawalt, News Reporter