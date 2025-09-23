The Student News Site of Weber State University

La U de donde? Weber detiene al equipo de Utah

David Roman Aros and Brayson Brown
September 23, 2025
Haven di Atene
Weber State University defenseman Parker James (#5) defends against the University of Utah skater. (Haven di Atene/The Signpost)// Defensa de Weber State University Parker James (#5) defiende en contra de atacante de la Universidad de Utah Parker James (#5) (Haven di Atene/The Signpost)

El club de hockey de la Universidad Estatal de Weber se enfrentó a la Universidad de Utah el 19 de septiembre.

Las cosas comenzaron bien para Weber, con el delantero Caden Hunter anotando el primer gol del partido a los seis minutos de juego. Los Wildcats acumularon 13 tiros a puerta en el primer periodo.

Con todos esos tiros lanzados al portero de los Utes, Weber anotó dos goles, con el delantero Carter Merritt marcando a los 8:03 minutos y el defensa Aiden Thede marcando a solo 55 segundos del final del primer periodo.

Utah no quería irse al descanso sin marcar en el primer periodo y marcó faltando solo cinco segundos al final del primer periodo, dejando el marcador en 3-1 a favor de los Wildcats.

El segundo periodo fue cuando el partido comenzó a ponerse físico, ya que los dos rivales estatales se enzarzaron en una batalla sobre el hielo, con dos jugadas de poder para cada equipo, pero ninguno de ellos supo aprovechar la ventaja numérica.

Los Utes comenzaron el periodo con fuerza, marcando un gol a los tres minutos y reduciendo la ventaja de Weber a solo un gol. Ambos equipos siguieron teniendo ocasiones delante de la portería, pero ninguno de los dos consiguió meter el disco en la red, y el marcador tras dos periodos era de 3-2.

El tercer periodo estuvo lleno de acción, ya que ambos equipos acribillaron al portero contrario con 11 tiros cada uno. A falta de 14 minutos para el final del partido, el delantero del Weber Makar Klochkov tomó cartas en el asunto y lanzó el disco al fondo de la portería de Utah para dar una ventaja de 4-2 a los c. Utah no estaba dispuesto a rendirse y marcó a falta de 6:45 para el final del partido.

Weber resistió entonces la desesperada presión de los Utes, que intentaban empatar el partido y forzar la prórroga en Ogden. El portero de Weber State, Trey Hirschfield, no lo permitió y realizó 30 paradas durante la noche, además de innumerables paradas en situaciones de 1 contra 1, para mantener la victoria de los Wildcats con un marcador de 4-3. Hirschfield atribuyó sus paradas a su ética de trabajo.

Hirschfeld dijo, “Tengo una rutina desde que era pequeño. Llevo un tiempo jugando como portero, así que llego aquí dos horas y media antes y visualizo el partido. Lanzo una pelota de raqueta contra la pared. La mayor parte es solo práctica”.

Ahora, los Wildcats están 3-0 en la temporada después de su victoria contra la U de U.

Read in English here.

