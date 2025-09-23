The Student News Site of Weber State University

Registro Policial 23/09

Ivanna Olachea Gonzalez and Haven di Atene
September 23, 2025
MGN
Red and blue police lights flashing on top of a police patrol car.// Luces Rojas y azules de policia brillando en el techo de la patrulla policial.

Robo de bicicleta

El 8 de septiembre, a las 10:40 a.m., oficiales del departamento de policía de la Universidad de Weber State fueron enviados a contactar a un estudiante por teléfono con relación a un robo de bicicleta. Después de que los oficiales fueron capaces de hablar con la víctima, los oficiales luego fueron a la locación en donde la bicicleta había sido reportada robada. Una vez que ellos llegaron los oficiales fueron capaces de obtener imágenes de una cámara la cual mostró a dos sospechosos robando la bicicleta. Los oficiales fueron incapaces de identificar a los sospechosos y le dieron el caso a investigaciones.

Vehiculo Sospechoso

El 11 de septiembre, casi a las 2:00 a.m., mientras patrullaba en el aparcamiento W4, un oficial observó a un individuo desplomarse sobre el volante de su carro. Cuando el oficial regresó para investigar, el oficial vio al individuo despierto en su celular. El oficial se detuvo para hablar con el individuo quien reveló que era actualmente un estudiante en la Universidad de Weber State que estaba muy cansado para manejar a casa. El oficial corroboró que el ID del estudiante era válida e informó al estudiante que la universidad tiene políticas estrictas en relación con la prohibición de acampar durante la noche. El oficial se quedó hasta que el estudiante dejó la escena y luego despejó la llamada.

Disturbios en Lindquist

El 12 de septiembre, a las 7:20 p.m., un oficial fue enviado al Elizabeth Hall donde un grupo de jóvenes fueron reportados por supuestamente manipular las cajas de bicicletas. El demandante había sospechado que los jóvenes estaban tratando de irrumpir y robar una bicicleta. Cuando el oficial llegó a la escena se descubrió que la llamada era en relación al Lindquist Hall, no a Elizabeth Hall. Cuando el oficial llegó al Lindquist Hall el grupo juvenil se alejaba. El oficial le preguntó al grupo venir a hablar con ellos, el grupo reveló que ellos estaban tratando de arreglar la caja de bicicletas. El oficial no observó algún daño e informó al grupo a no hacerlo de nuevo antes de enviarlos a su destino.

Reporte de Código Púrpura

El 12 de septiembre, un poco después de las 10:15 p.m., oficiales fueron alertados que un estudiante había sido seguido a su casa mediante el código púrpura. El estudiante había reportado que había salido del trabajo y un vehículo lo había seguido hasta que el estudiante entró en la propiedad del campus. De acuerdo al estudiante el carro había estado conduciendo erráticamente y el estudiante sintió que la persona en el carro había estado viendolos. Oficiales de guardia tranquilizaron al estudiante diciéndole que ellos harían rondas y mirarían por el vehículo. Cuando los oficiales miraron las imágenes de las cámaras de seguridad, ellos fueron incapaces de identificar alguna información acerca del vehículo.

Conductor Imprudente

El 13 de septiembre, casi a las 3:15 a.m., un oficial de la Universidad de Weber State fue enviado a checar Harrison Boulevard por un conductor imprudente que había sido reportado cerca del campus. El oficial observó a un vehículo derrapando por la carretera y era incapaz de mantenerse en el carril. El oficial inició una parada de tráfico y descubrió que el conductor solo tenía un permiso de aprendizaje y no había ninguna persona supervisora en el carro con ellos. El vehículo tampoco tenía seguro. El oficial multó al conductor y confiscó el vehículo.

Read in English here.

