The Student News Site of Weber State University

The Signpost
The Signpost
The Signpost
Related Image

El volleyball de Weber pasa por un momento difícil al regresar a Utah

Ivanna Olachea Gonzalez and Grayson Freestone
September 23, 2025
Categories:
Weber State Athletics/Robert Casey
Weber State University outside hitter Kaylie Ray (#12), blocks the ball as the opposing team attempts to spike over the net.// La atacante opuesta de Weber State University Kaylie Ray (#12), bloquea la pelota mientras la atacante opuesta ataca la red.

Tras un victoria de 3-0 en el torneo de Southeast Missouri, con victorias sobre Murray State, Southeast Missouri State y la Universidad de lowa, los Wildcats perdieron una ronda de juego a la Universidad de Brigham Young y un juego de casa a la Universidad de Utah Valley.

El enfrentamiento de Weber contra Brigham Young University terminó en un resultado extraño, perdiendo 3-0; su segunda derrota de la temporada.

Los Wildcats regresaron a Ogden para recibir a la UVU, con esperanza de dejar atrás la derrota. Eso no pasó mientras caían 1-3 contra los Wolverines.

El entrenador principal Jeremiah Larson señaló varias razones del porque a su equipo se le dificulto jugar en su cancha local.

“Pensé que no manejamos el momento de competencia lo bastante bien del todo”, dijo Larson. “No manejamos nuestras emociones. No manejamos nuestro enfoque. Tuvimos oportunidades de ganar pero simplemente no las aprovechamos”.

Los Wildcats fueron superados en puntos por solo siete puntos en total, con ambos equipos anotando al menos 21 puntos en cada uno de los cuatro periodos.

Gran parte de las dificultades de Weber se produjeron en la red donde los bloqueos se convirtieron en una parte clave de la derrota.

“Creo que tuvimos una noche dura distribuyendo el balón y poniendo a los chicos en lugares donde pudieran ser exitosos”, dijo Larsen. “La locación no era la mejor. Cuando haces eso, es fácil para nosotros quedarnos bloqueados y atascados y no poder golpear con ninguna clase de ritmo”.

Los Wildcats ahora mirarán defender su cancha local contra la Universidad de Northern Colorado el 24 de septiembre.

Read in English.

View Story Comments
Print this Story
Tags:
More to Discover
More in Above the Scroll
A branch of leaves begins to change colors for the autumn season.-- Una rama de hojas empieza a cambiar de colores para la temporada de otoño.
Enamórate de las vistas de otoño
A branch of leaves begins to change colors for the autumn season.-- Una rama de hojas empieza a cambiar de colores para la temporada de otoño.
Fall in love with the autumn view
Senior Grace Kirby (left0 places the ball for a corner kick. A.J.Handley/TheSignpost)
Weber State women’s soccer falls to UVU in intrastate matchup
Weber State University men's soccer player dribbles the ball around the opposing team.-- Un jugador del equipo masculino de fútbol de Weber state University dribla la pelota alrededor del equipo contrario.
Cat fight! Wildcats tie with cougars
Weber State University men's soccer player goes in for a kick on the ball. Un jugador del equipo masculino de fútbol de Weber state University se acerca para patear la pelota.
¡Pelea de gatos! Los Wildcats empatan contra los Cougars
Charlie Vasquez (left) gives constructive feedback to Wyatt Jacobson (right) on an English paper at the Tutoring Center.
From tutee to tutor: A culture of giving back
More in Spanish
Members of the Boys and Girls Club involved with Dungeons and Dragons listen to a recap of what happened last week and what is going to happen this week.-- Miembros del club de Chicos y Chicas que están involucrados en el juego Dungeons and Dragons escuchan un resumen de lo que paso la semana pasada y que pasara esta semana.
Ayudando a los jóvenes de Ogden: Programas escolares extracurriculares
Edwin Guzman (right) first gives William Maxfield (left) an overview and rubric of his writing assignment before he receives assistance at the Tutoring Center. Edwin Guzman (derecho) da un resumen y rúbrica de su asignación de redacción a William Maxfield (izquierdo) antes de recibir apoyo en el centro de la tutoría.-- Edwin Guzman (derecha) le da por primera vez a William Maxfield (izquierda) una sobrevista y rúbrica de su trabajo escrito antes de que reciba asistencia del Writing Center.
De estudiante a tutor: Una cultura de devolver
Red and blue police lights flashing on top of a police patrol car.// Luces Rojas y azules de policia brillando en el techo de la patrulla policial.
Registro Policial 09/15
Guest speaker and former Weber State University graduate, Dustin Bessire, spoke with studio 76 members about screenwriting. (A.J.Handley/TheSignpost)
Detrás de las escenas del Studio 76
Weber State University hockey players against Utah Valley Univerisity hockey players. (Haven di Atene/The Signpost)-- Los jugadores del equipo de hockey de Weber State University en contra de los jugadores de Utah Valley University. (Haven di Atene/The Signpost)
El equipo de hockey masculino empieza la temporada con dos victorias
Weber State University player, Rylee Parkinson (#7) jumps to spike the ball on the opposite side of the net.-- Jugadora de Weber State university, Rylee Parkinson (#7) salta para rematar el balón en el lado opuesto de la red.
El volleyball de Weber sirve victorias
More in Sports
Weber State University hockey players celebrate after winning the game against Utah Valley University. (Haven di Atene/The Signpost)-- Jugadores de hockey de Weber state University celebran despues de ganar en contra de Utah Valley University. (Haven di Atene/The Signpost)
Men’s hockey starts the season with two wins
Weber State University forward Grace Kirby (#16), dribbles the ball down the field.-- La delantera de Grace Kirby (#16), driblando el balón bajo la cancha.
Women’s soccer falls to Aggies 2–1
Weber State University quarterback Jackson Gilkey (#2) runs with the ball in an attempt to avoid being tackled.-- El quarterback de Weber State University Jackson Gilkey (#2) corre con la pelota en un intento de evitar ser tacleado.
Wildcats survive against Cowboys: First win of the season
Morgan Pratt (#2) serves the ball, with fellow Weber State University player ready for the assist.// Morgan Pratt (#2) sirviendo la pelota, con su compañera de WSU la cual estaba lista para su asistencia.
Weber volleyball serves up victories
Weber State University forward Grace Kirby (#16), dribbles the ball down the field.-- La delantera de Grace Kirby (#16), driblando el balón bajo la cancha.
El equipo femenino de fútbol pierde ante los Aggies 2–1
Weber State University running back, Davion Godley (#25), holds up the ball in the end zone as he celebrates a touchdown.-- El corredor de Weber State University, Davion Godley (#25), sostiene el balón en la zona de fin de juego mientras celebra un touchdown.
Los Wildcats sobreviven a los Cowboys: Primera victoria de la temporada
About the Contributors
Ivanna Olachea Gonzalez
Ivanna Olachea Gonzalez, Translator
Grayson Freestone
Grayson Freestone, Sports Reporter