El volleyball de Weber pasa por un momento difícil al regresar a Utah

Tras un victoria de 3-0 en el torneo de Southeast Missouri, con victorias sobre Murray State, Southeast Missouri State y la Universidad de lowa, los Wildcats perdieron una ronda de juego a la Universidad de Brigham Young y un juego de casa a la Universidad de Utah Valley.

El enfrentamiento de Weber contra Brigham Young University terminó en un resultado extraño, perdiendo 3-0; su segunda derrota de la temporada.

Los Wildcats regresaron a Ogden para recibir a la UVU, con esperanza de dejar atrás la derrota. Eso no pasó mientras caían 1-3 contra los Wolverines.

El entrenador principal Jeremiah Larson señaló varias razones del porque a su equipo se le dificulto jugar en su cancha local.

“Pensé que no manejamos el momento de competencia lo bastante bien del todo”, dijo Larson. “No manejamos nuestras emociones. No manejamos nuestro enfoque. Tuvimos oportunidades de ganar pero simplemente no las aprovechamos”.

Los Wildcats fueron superados en puntos por solo siete puntos en total, con ambos equipos anotando al menos 21 puntos en cada uno de los cuatro periodos.

Gran parte de las dificultades de Weber se produjeron en la red donde los bloqueos se convirtieron en una parte clave de la derrota.

“Creo que tuvimos una noche dura distribuyendo el balón y poniendo a los chicos en lugares donde pudieran ser exitosos”, dijo Larsen. “La locación no era la mejor. Cuando haces eso, es fácil para nosotros quedarnos bloqueados y atascados y no poder golpear con ninguna clase de ritmo”.

Los Wildcats ahora mirarán defender su cancha local contra la Universidad de Northern Colorado el 24 de septiembre.

