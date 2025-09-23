The Student News Site of Weber State University

The Signpost
The Signpost
The Signpost
Related Image

La reflexion de Charlie Cook acerca del clima político actual

Nelly Hernandez Tejada and Cael Black
September 23, 2025
Categories:
Chet Susslin
Charlie Cook, an American political analyst who specializes in election forecasts and political trends.– Charlie Cook, un politico Americano y analista el cuál se especializa en predicciones de las elecciones y tendencias politicas.

El 17 de septiembre, el analista político, Charlie Cook, dio una conferencia en el Haven J. Barlow Lecture Hall, organizado por el Walker Institute of Politics & Public Service. Fue en el Constitution Day desde las 12:30 de la tarde hasta las 1:30 de la tarde. La conferencia de Cook se enfocó en el clima político actual y el aumento de la violencia política, con sus propias ideas sobre la elección presidencial de 2024 y su estima por los para las próximas elecciones intermedias de 2026.

Sobre el tema del aumento de la polarización, Cook explicó que antes era más común que los votantes se pasaran al otro partido si no les gustaba su candidato. “Pero hoy en día eso prácticamente no existe. Y ahora la gente es más probable que… o pasen por encima de esa oficina cuando votan o simplemente no votan en esa elección que desertar”, dijo Cook.

Cook luego atributo el “wheels coming off the bus (ruedas que se salen del autobús)” a la decisión del Comisión Federal de Comunicaciones (Federal Communications Commission) en 1987 de revocar el Doctrina de equidad (Fairness Doctrine), que había dicho que las estaciones de radiotelevisión debían intentar ser imparciales. Esto causó que aumentaran los programas de radio con opiniones ideológicas y partidistas, las noticias por cable y las páginas web con ideas en Internet que no eran, en palabras de Cook, “seleccionadas”.

Cuando la conversación se cambió para la elección de 2024, Cook dio sus opiniones sobre las razones por la victoria y reelección del Presidente Donald Trump. “Cualquiera con su nombre en la puerta, como Biden-Harris, si tu lado se hunde como lo estaba haciendo, entonces ella no iba a tener muchas opciones”, dijo Cook.

Cook continuó hablando sobre la victoria de Trump en las elecciones de 2024, comparándola con la victoria del expresidente Joe Biden en 2020.

“Cuando Trump ganó en 2024, lo hizo por la misma razón por la que Biden había ganado en 2020. Biden ganó en 2020 por lo que no era, más que por lo que era”, dijo Cook. “El ganó porque era la alternativa a Donald Trump, y había más gente que quería reemplazar a Trump que mantenerlo”.

Además de mirar hacia atrás a las elecciones presidenciales del año pasado, la atención de la gente se ha dirigido hacia las próximas elecciones intermedias, que se presentan muy reñidas y en las que los Republicanos deben mantener su estrecha mayoría para conservar el control de la Cámara de Representantes.

“Ahora, acerca de la Cámara, la Cámara refleja casi exactamente al país. Y si tienes un país dividido parejamente, como es nuestro caso, vas a tener una Cámara que también está más o menos dividida parejamente. Y así ha sido durante tres elecciones seguidas, casi empatadas”, dijo Cook. “Pero cuando solo tienes un índice de aprobación de tu labor de alrededor del 33 % o 34 % entre los independientes, que son realmente los únicos agentes libres que hay en el proceso… te va a resultar muy, muy difícil mantener la mayoría en la Cámara de Representantes”.

El análisis general de Cook mostró un electorado profundamente dividido que prima la lealtad al partido, lo que dejó a todos los asistentes con el recuerdo de que la polarización se encuentra en un punto elevado histórico y que posiblemente marque la política de los Estados Unidos en el futuro cercano.

Read in English here.

View Story Comments
Print this Story
Tags:
More to Discover
More in Above the Scroll
A branch of leaves begins to change colors for the autumn season.-- Una rama de hojas empieza a cambiar de colores para la temporada de otoño.
Enamórate de las vistas de otoño
A branch of leaves begins to change colors for the autumn season.-- Una rama de hojas empieza a cambiar de colores para la temporada de otoño.
Fall in love with the autumn view
Senior Grace Kirby (left0 places the ball for a corner kick. A.J.Handley/TheSignpost)
Weber State women’s soccer falls to UVU in intrastate matchup
Weber State University men's soccer player dribbles the ball around the opposing team.-- Un jugador del equipo masculino de fútbol de Weber state University dribla la pelota alrededor del equipo contrario.
Cat fight! Wildcats tie with cougars
Weber State University men's soccer player goes in for a kick on the ball. Un jugador del equipo masculino de fútbol de Weber state University se acerca para patear la pelota.
¡Pelea de gatos! Los Wildcats empatan contra los Cougars
Charlie Vasquez (left) gives constructive feedback to Wyatt Jacobson (right) on an English paper at the Tutoring Center.
From tutee to tutor: A culture of giving back
More in News
Members of the Boys and Girls Club involved with Dungeons and Dragons listen to a recap of what happened last week and what is going to happen this week.-- Miembros del club de Chicos y Chicas que están involucrados en el juego Dungeons and Dragons escuchan un resumen de lo que paso la semana pasada y que pasara esta semana.
Ayudando a los jóvenes de Ogden: Programas escolares extracurriculares
Edwin Guzman (right) first gives William Maxfield (left) an overview and rubric of his writing assignment before he receives assistance at the Tutoring Center. Edwin Guzman (derecho) da un resumen y rúbrica de su asignación de redacción a William Maxfield (izquierdo) antes de recibir apoyo en el centro de la tutoría.-- Edwin Guzman (derecha) le da por primera vez a William Maxfield (izquierda) una sobrevista y rúbrica de su trabajo escrito antes de que reciba asistencia del Writing Center.
De estudiante a tutor: Una cultura de devolver
Red and blue police lights flashing on top of a police patrol car.// Luces Rojas y azules de policia brillando en el techo de la patrulla policial.
Registro Policial 15/09
Weber State University hockey players against Utah Valley Univerisity hockey players. (Haven di Atene/The Signpost)-- Los jugadores del equipo de hockey de Weber State University en contra de los jugadores de Utah Valley University. (Haven di Atene/The Signpost)
El equipo de hockey masculino empieza la temporada con dos victorias
Weber State University player, Rylee Parkinson (#7) jumps to spike the ball on the opposite side of the net.-- Jugadora de Weber State university, Rylee Parkinson (#7) salta para rematar el balón en el lado opuesto de la red.
El volleyball de Weber sirve victorias
Police tape line the streets into Utah Valley University where the campus was closed after the shooting occured.-- Cinta policial e las calles que dirigen a Utah Valley University donde el campus fue cerrado despues del disparo.
Utah shaken by the death of Charlie Kirk
More in Politics
Police tape line the streets into Utah Valley University where the campus was closed after the shooting occured.-- Cinta policial e las calles que dirigen a Utah Valley University donde el campus fue cerrado despues del disparo.
Utah en conmoción por la muerte de Charlie Kirk
Workers Over Billionaires Protest where protesters chant for the consideration of workers rights over profit.
Protests on Labor Day: Workers over billionaires
A list of items needed for donation at the Lantern House.
WSU raises awareness for the Lantern House
LGBTQ+ flags placed inside of the LGBTQ+ Center at Weber State University.// Banderas LGBTQ+ pests dentro del centro LGBTQ+ en Weber State.
Pride and politics: Utah’s controversial flag ban
Protestors line the sidewalk with various handmade signs along Washington Blvd.//
Ogden takes center stage: Protests persevere in Utah
Official Weber County ballot box located on WSU campus.
Mail-in ballots at risk: What HB 300 could mean for future elections
About the Contributors
Nelly Hernandez Tejada
Nelly Hernandez Tejada, Editor-in-Chief
Cael Black
Cael Black, Culture Reporter