La reflexion de Charlie Cook acerca del clima político actual

El 17 de septiembre, el analista político, Charlie Cook, dio una conferencia en el Haven J. Barlow Lecture Hall, organizado por el Walker Institute of Politics & Public Service. Fue en el Constitution Day desde las 12:30 de la tarde hasta las 1:30 de la tarde. La conferencia de Cook se enfocó en el clima político actual y el aumento de la violencia política, con sus propias ideas sobre la elección presidencial de 2024 y su estima por los para las próximas elecciones intermedias de 2026.

Sobre el tema del aumento de la polarización, Cook explicó que antes era más común que los votantes se pasaran al otro partido si no les gustaba su candidato. “Pero hoy en día eso prácticamente no existe. Y ahora la gente es más probable que… o pasen por encima de esa oficina cuando votan o simplemente no votan en esa elección que desertar”, dijo Cook.

Cook luego atributo el “wheels coming off the bus (ruedas que se salen del autobús)” a la decisión del Comisión Federal de Comunicaciones (Federal Communications Commission) en 1987 de revocar el Doctrina de equidad (Fairness Doctrine), que había dicho que las estaciones de radiotelevisión debían intentar ser imparciales. Esto causó que aumentaran los programas de radio con opiniones ideológicas y partidistas, las noticias por cable y las páginas web con ideas en Internet que no eran, en palabras de Cook, “seleccionadas”.

Cuando la conversación se cambió para la elección de 2024, Cook dio sus opiniones sobre las razones por la victoria y reelección del Presidente Donald Trump. “Cualquiera con su nombre en la puerta, como Biden-Harris, si tu lado se hunde como lo estaba haciendo, entonces ella no iba a tener muchas opciones”, dijo Cook.

Cook continuó hablando sobre la victoria de Trump en las elecciones de 2024, comparándola con la victoria del expresidente Joe Biden en 2020.

“Cuando Trump ganó en 2024, lo hizo por la misma razón por la que Biden había ganado en 2020. Biden ganó en 2020 por lo que no era, más que por lo que era”, dijo Cook. “El ganó porque era la alternativa a Donald Trump, y había más gente que quería reemplazar a Trump que mantenerlo”.

Además de mirar hacia atrás a las elecciones presidenciales del año pasado, la atención de la gente se ha dirigido hacia las próximas elecciones intermedias, que se presentan muy reñidas y en las que los Republicanos deben mantener su estrecha mayoría para conservar el control de la Cámara de Representantes.

“Ahora, acerca de la Cámara, la Cámara refleja casi exactamente al país. Y si tienes un país dividido parejamente, como es nuestro caso, vas a tener una Cámara que también está más o menos dividida parejamente. Y así ha sido durante tres elecciones seguidas, casi empatadas”, dijo Cook. “Pero cuando solo tienes un índice de aprobación de tu labor de alrededor del 33 % o 34 % entre los independientes, que son realmente los únicos agentes libres que hay en el proceso… te va a resultar muy, muy difícil mantener la mayoría en la Cámara de Representantes”.

El análisis general de Cook mostró un electorado profundamente dividido que prima la lealtad al partido, lo que dejó a todos los asistentes con el recuerdo de que la polarización se encuentra en un punto elevado histórico y que posiblemente marque la política de los Estados Unidos en el futuro cercano.

Read in English here.