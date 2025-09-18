De estudiante a tutor: Una cultura de devolver

Parte de la declaración de misión de la Universidad de Weber State es “Fomentar el éxito de los estudiantes a través de un entorno adecuado”. Los centros y programas de apoyo académico contribuyen a ello con sus centros de tutoría. Tomar tutoría y convertirse en tutor es solo uno de los ejemplos de cómo se fomenta el espíritu de comunidad en Weber State.

El centro de tutoría es un recurso tanto para los estudiantes que desean brindar apoyo a sus compañeros Wildcats como para aquellos que necesitan ayuda o mayor comprensión de las asignaturas que les está causando problemas. Weber State tiene muchas opciones diferentes disponibles para los estudiantes que necesitan ayuda y que quieren convertirse en tutores.

Hay muchas maneras para encontrar tutor por medio de la página web de Weber State http://weber.edu/tutoring. Desde el centro de tutoría de Ogden hasta las opciones de apoyo al aprendizaje. Buscar opciones de tutoría en la página web puede darle a los estudiantes el acceso a lugares e información que les ayude a encontrar a los tutores que mejor se acomode a lo que necesitan.

Mientras están en la página web de tutoría de Weber, los estudiantes pueden seleccionar el mejor lugar de tutoría, también hay opciones para que escojan el curso o temas con el que desean ser ayudados. También hay opciones para horas de visitas sin cita e información sobre qué esperar al llegar.

“Las tutorías me ofrecen la oportunidad de experimentar diversas tareas, mejorar mis habilidades para resolver problemas y ampliar mis conocimientos académicos”, dijo Kevin Bell, un tutor de ciencias de la computación, dijo en su testimonio en la página web de tutoría. “Es un viaje de aprendizaje muy estimulante. Adicionalmente, ayudar a los estudiantes a superar los obstáculos académicos y ser testigos de su proceso es profundamente gratificante”.

Todas las citas de tutoría se pueden hacer a través de Starfish, que es un sistema diseñado para ayudar a los estudiantes a mantener su información de manera privada.

Si un estudiante quiere ser exigente con las cualificaciones de su tutor, hay disponibles horarios y miniperfiles disponibles sobre los tutores en las distintas ubicaciones.

Hay una serie de requisitos que debe tener un tutor para recibir los beneficios dados por el centro de tutores para ser un tutor. Convertirse en tutor es un proceso que pueden completar aquellas personas que hayan finalizado el curso sobre el que desean dar tutorías con una nota mínima de B+, lo que demuestra su dominio de la materia.

“En mi opinión, los estudiantes dejan la sesión de tutoría sintiéndose más confiados con el material y su experiencia universitaria en general. En la tutoría y en la educación entre pares, tratamos de enrealidad de poner al estudiante en control“, dijo Sara taylor, la Coordinadora de el Centro de Aprendizaje de Ogden, que actualmente también está recibiendo tutorías.”Creo que hay también un pensamiento donde la gente piensa que es más fácil hacerlo por sí mismos. Cuando en mi experiencia, como una persona que fue tutora y luego recibió tutorías, o incluso sigue recibiendolas, creo que es más fácil si se cuenta con esa apoyo y ayuda”.

Es requerido que todos los tutores deben completar una formación aprobada por la Asociación Universitaria de Lectura y Aprendizaje. Los tutores tienen la oportunidad de adquirir experiencia ayudando a los alumnos a repasar lo enseñado en clase, además de recibir una compensación económica por el tiempo invertido.

Las solicitudes para ser tutor las pueden encontrar en weber.edu/tutoring/want-to-be-a-tutor.html.

