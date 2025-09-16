Registro Policial 09/15

Alcohol en el campus.

El 29 de Agosto, justo después de las 11:15pm., los agentes del departamento de la policía de la universidad de Weber estaban realizando una patrulla a pie en la villa universitaria cuando vieron una puerta entre abierta por un zapato. Cuando los oficiales pasaron, pudieron ver una bebida alcohólica en la barra de la cocina, lo que los llevó a hablar con los residentes que se encontraban dentro de la habitación. Los agentes les advirtieron sobre la política del campus con respecto al alcohol y confiscaron la bebida.

Control de bienestar

El 2 de septiembre a las 10:30 pm, agentes fueron enviados a la villa universitaria después de que un residente de una de las habitaciones llamara para expresar su preocupación por la seguridad de uno de sus compañeros de cuarto, el compañero de cuarto había entrado al baño y empezado a gritar. Cuando los agentes llegaron, revisaron la habitación e hicieron contacto con el compañero de habitación que explicó que había tenido un muy mal día. Los agentes pudieron comprobar que se encontraba bien y dieron por concluida la llamada.

Estudiante desaparecido

El 4 de septiembre a la 2:10pm., agentes fueron contactados por un profesor de weber state que reportó que un estudiante estaba desaparecido. Según se informa, el estudiante había ido a almorzar y no volvió a su clase después de eso. Los agentes iniciaron entonces una investigación sobre los contactos del estudiante, entre los que se encontraban amigos y familiares. El estudiante fue encontrado y después de que la policía pudo verificar que estaba en buenas condiciones y de vuelta en clase, el caso fue cerrado.

Alcohol

El 5 de septiembre a las 12:50 am, un agente estaba patrullando cerca del edificio Lindquist Alumni Center. Allí el agente noto a un grupo de 3 individuos, sentados en una mesa de picnic con latas de alcohol. El oficial se acercó a ellos, tomó su información y confiscó las latas.

Obscenidad

El 7 de septiembre, a las casi 6:00 pm, los agentes respondieron a una llamada que venía de el Dee event center. Fue reportado que había un individuo que había estado cometiendo actos obscenos . Después que los oficiales hablaron con el denunciante, pudieron tomar su declaración y localizar al sospechoso que cometió el acto, los agentes atraparon al sospechoso y lo metieron a prisión.

Read in English here.