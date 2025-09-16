El equipo de hockey masculino empieza la temporada con dos victorias

El equipo masculino de hockey de la Universidad de Weber State inauguró la temporada 2025-2026 con dos victorias contra oponentes del estado, la Universidad de Utah Valley y la Universidad Utah State.

En el primer juego en contra Utah Valley el 12 de septiembre, Weber State fue capaz de afirmar dominio contra los Wolverines. El ataque de los Wildcat fue arrollador para la UVU, mientras Weber marcó 17 goles y ganó con una puntuación de 17-0.

Después llegó el juego contra Utah State el 13 de septiembre, Weber enfrentó a Utah State en el primer partido de la temporada pasada donde los Aggies lo arruinaron al llegar a Ogden y ganando de una manera conveniente 4-1. Con una nueva temporada, se cosechan nuevos resultados.

“Sabes que son un equipo realmente bueno. Ellos siempre tienen motivo de presumir,” dijo el delantero veterano Cory Mater.

Weber abrió el partido anotando un gol en los primeros minutos del juego para tomar una ventaja de 1-0. El juego después se convirtió en una batalla física con ambos equipos recibiendo una ventaja numérica. Fue Weber quien tuvo la eficiencia frente a la portería, añadiendo dos goles más al recuento para mantener una ventaja de 3-0 después del primer periodo.

El segundo periodo fue controlado por los Aggies. Durante este enfrentamiento, Utah State se defendió y metió dos goles propios para Weber; el marcador estaba 4-2 yendo hacia el periodo final. El portero Owen Yancey hizo un turno, salvando varios tiros y manteniendo a los Wildcat en la delantera.

El periodo final fue victoria aplastante a favor de Weber. El equipo no estaba satisfecho con dos goles de ventaja y marcó cuatro más para dominar de manera conveniente a los Aggies 8-2.

“Creo que salir, sobre todo, darlo todo ayer en la UVU nos ha dado la confianza necesaria para darnos cuenta de que si nos mantenemos fieles a nuestro juego, podemos ganarle a cualquiera,” dijo Mater.

Weber ahora se preparará para el siguiente fin de semana para enfrentarse contra la Universidad de Utah el 19 de septiembre, y la Universidad South Dakota State el 20 de septiembre.

Read in English here.