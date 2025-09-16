The Student News Site of Weber State University

The Signpost
The Signpost
The Signpost
Related Image

El volleyball de Weber sirve victorias

David Roman Aros and Grayson Freestone
September 16, 2025
Categories:
Weber State Athletics
Weber State University player, Rylee Parkinson (#7) jumps to spike the ball on the opposite side of the net.– Jugadora de Weber State university, Rylee Parkinson (#7) salta para rematar el balón en el lado opuesto de la red.

El equipo de voleibol de la Universidad Estatal de Weber continuó con su racha de éxitos al inicio de la temporada con una victoria aplastante en el Torneo del Sureste de Missouri (SEMO) celebrado en Cape Girardeau, Missouri.

Las Wildcats mejoraron su récord a 8-1 con victorias sobre la Universidad Estatal de Murray, la Universidad Estatal del Sureste de Missouri y la Universidad de Iowa en un torneo de dos días realizado el 12 y 13 de septiembre.

Weber State Vs. Murray State
El viaje al este comenzó con fuerza para los Wildcats con un primer set muy competitivo contra Murray State.

Weber comenzó con dos puntos antes de que MSU se adelantara con una ventaja de 8-4, y los Wildcats anotaron cuatro puntos seguidos para empatar el partido. A partir de ahí, el duelo de ida y vuelta terminó con los Wildcats anotando dos puntos tras un empate.

Weber State vs. Southeast Missouri State
El viernes por la noche, Weber jugó un partido similar contra SEMO.

El primer set empezó con las Wildcats tomando una ventaja de 9-2. Las Redhawks respondieron recortando la diferencia y empatando a 21 puntos.

Las Cats perdieron entonces la ventaja antes de remontar y forzar el empate, y ganaron en un rally de tres puntos después de que los Hawks anotaran el primer punto tras el empate.

En el segundo set, los Wildcats perdían por 13-12 antes de ponerse por delante y no mirar atrás en su camino hacia la victoria por 25-19.

​​A pesar de ser un partido muy reñido, Weber mantuvo la ventaja en el último set. SEMO remontó al final para forzar un empate, pero los Wildcats anotaron los dos puntos siguientes para ganar 27-25 y llevarse el partido por 3-0.

Weber State vs. Iowa
Iowa plantó cara a Weber State en el Torneo SEMO.

El primer set fue un presagio del resto del partido. Las Wildcats y UIowa intercambiaron puntos durante la primera mitad del set, seguido de una serie de jugadas que finalmente dieron a Weber una victoria por 25-23.

Iowa respondió en el segundo set con una victoria por 25-21, pero Weber State siguió con otra victoria en lo que acabó siendo la mayor diferencia de puntos del partido, 25-16.

Las Hawkeyes forzaron un quinto set al ganar 25-22, pero las Wildcats no se rindieron y ganaron el quinto set por 15-9 y el partido por 3-2.

De vuelta a Utah con un récord de 8-1, los Wildcats se enfrentarán a la Universidad Brigham Young en Provo el 16 de septiembre, seguido de un partido en casa contra la Universidad Utah Valley el 18 de septiembre.

Read in English here.

View Story Comments
Print this Story
Tags:
More to Discover
More in Above the Scroll
Annabelle Muster, who works in the Weber Cares Pantry welcomes in students Naomi Villanueva and Zulufa Kabuoo.-- Anabelle Muster, la cual trabaja en la despensa de Weber Cares le da la bienvenida a la nueva estudiante Naomi Villanueva y Zulufa Kabuoo
Weber Cares Pantry offers more than just food
The most recognizable piece of a mariachi outfit is the sombrero. (A.J.Handley/TheSignpost)--La parte mas reconocible de la vestimenta de un mariachi es su sombrero. (A.J.Handley/TheSignpost)
How Weber State celebrates Hispanic Heritage Month
The Weber State University Esports club all playing "Valorant" on PC systems.-- El club de eSports de la Universidad de Weber State juega "Valorant" en los sistemas de computadora
El equipo de eSports de Weber: Los jugadores tienen tácticas
The Weber State University Esports club all playing "Valorant" on PC systems.-- El club de eSports de la Universidad de Weber State juega "Valorant" en los sistemas de computadora
Weber State eSports team: Gamers got game
The most recognizable piece of a mariachi outfit is the sombrero. (A.J.Handley/TheSignpost)--La parte mas reconocible de la vestimenta de un mariachi es su sombrero. (A.J.Handley/TheSignpost)
Como Weber State celebra el mes de Herencia Hispana
Weber State University men's soccer team walking off the field after their Nationals victory in Texas.// El equipo masculino de fútbol de Weber State University caminando fuera del campo despues de su victoria nacional en Texas.
El fútbol masculino de los Wildcats gana dos partidos dentro del estado
More in Spanish
Toiletries and miscellaneous items available to students in the Weber Cares Pantry.-- Suplementos de baño y elementos variados estancia disponibles para los estudiantes en la despensa de Weber Cares.
La despensa de Weber Cares ofrece más que solo comida
Weber State University women's soccer players Brynlee Meyerhoffer (#21) and Saylor Schlosser (#23) high-five as they walk down the field for a kickoff.
Wildcats derrotaron a los Broncos en Boise
Red and blue police lights flashing on top of a police patrol car.// Luces Rojas y azules de policia brillando en el techo de la patrulla policial.
Registro Policial - 08/09
The Two-Bit Bistro on a sunny day.-- El Two-Bit Bistro en un día soleado.
OPINIÓN: De remarcados a solo restos: Los edificios históricos de Ogden
Quarterback Jackson Gilkey spins out of a block. (AJ Handley-TheSignpost)-- Corredor Jackson Gilkey da la vuelta para salir de un bloqueo. (AJ Handley-TheSignpost)
La batalla de los Wildcats: Weber vs. Arizona football
The black sheep statue inside of the Friendship Circle Room, meant to symbolize the common experience of feeling like a black sheep shared by some LGBTQ+.-- La estatua de una oveja negra dentro del cuarto circular de la amistad, la cual simboliza la experiencia común de sentirse como una oveja negra siendo un miembro de la comunidad LGBTQ+.
Encircle abre una nueva casa para la comunidad LGBTQ+ en Ogden
More in Sports
Weber State University men's soccer team walking off the field after their Nationals victory in Texas.// El equipo masculino de futbol de Weber State University caminando fuera del campo despues de su victoria nacional en Texas.
Wildcat men’s soccer wins two in-state games
Weber State University women's soccer players Brynlee Meyerhoffer (#21) and Saylor Schlosser (#23) high-five as they walk down the field for a kickoff.
Women’s soccer take down the Broncos in Boise
Weber State University defense scrambles to tackle the University of Arizona reciever. (AJ Handley-TheSignpost)
Battle of the Wildcats: Weber vs. Arizona football
Jayda Tupea leaps into the air to spike the ball. (Weber State Athletics).-- Jayda Tupea salta en el tire para rematar la pelota. (Weber State Athletics)
El equipo de voleibol de Weber State arrasa en el Wildcat Invitational
Lily Blum dribbles past a California State University player. (Weber State Athletics)
Women’s soccer gets three wins in a row
Weber State University quarterback, Jackson Gilkey (#2) throws the ball overhand in an attempted pass.-- El quarterback de Weber State University Jackson Gilkey (#2) tire la pelota for encima de su cabeza intentando hacer un pase.
Los Wildcats pierden contra James Madison en el primer partido
About the Contributors
David Roman Aros
David Roman Aros, Translation Co-Editor
Grayson Freestone
Grayson Freestone, Sports Reporter