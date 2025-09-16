El volleyball de Weber sirve victorias

El equipo de voleibol de la Universidad Estatal de Weber continuó con su racha de éxitos al inicio de la temporada con una victoria aplastante en el Torneo del Sureste de Missouri (SEMO) celebrado en Cape Girardeau, Missouri.

Las Wildcats mejoraron su récord a 8-1 con victorias sobre la Universidad Estatal de Murray, la Universidad Estatal del Sureste de Missouri y la Universidad de Iowa en un torneo de dos días realizado el 12 y 13 de septiembre.

Weber State Vs. Murray State

El viaje al este comenzó con fuerza para los Wildcats con un primer set muy competitivo contra Murray State.

Weber comenzó con dos puntos antes de que MSU se adelantara con una ventaja de 8-4, y los Wildcats anotaron cuatro puntos seguidos para empatar el partido. A partir de ahí, el duelo de ida y vuelta terminó con los Wildcats anotando dos puntos tras un empate.

Weber State vs. Southeast Missouri State

El viernes por la noche, Weber jugó un partido similar contra SEMO.

El primer set empezó con las Wildcats tomando una ventaja de 9-2. Las Redhawks respondieron recortando la diferencia y empatando a 21 puntos.

Las Cats perdieron entonces la ventaja antes de remontar y forzar el empate, y ganaron en un rally de tres puntos después de que los Hawks anotaran el primer punto tras el empate.

En el segundo set, los Wildcats perdían por 13-12 antes de ponerse por delante y no mirar atrás en su camino hacia la victoria por 25-19.

​​A pesar de ser un partido muy reñido, Weber mantuvo la ventaja en el último set. SEMO remontó al final para forzar un empate, pero los Wildcats anotaron los dos puntos siguientes para ganar 27-25 y llevarse el partido por 3-0.

Weber State vs. Iowa

Iowa plantó cara a Weber State en el Torneo SEMO.

El primer set fue un presagio del resto del partido. Las Wildcats y UIowa intercambiaron puntos durante la primera mitad del set, seguido de una serie de jugadas que finalmente dieron a Weber una victoria por 25-23.

Iowa respondió en el segundo set con una victoria por 25-21, pero Weber State siguió con otra victoria en lo que acabó siendo la mayor diferencia de puntos del partido, 25-16.

Las Hawkeyes forzaron un quinto set al ganar 25-22, pero las Wildcats no se rindieron y ganaron el quinto set por 15-9 y el partido por 3-2.

De vuelta a Utah con un récord de 8-1, los Wildcats se enfrentarán a la Universidad Brigham Young en Provo el 16 de septiembre, seguido de un partido en casa contra la Universidad Utah Valley el 18 de septiembre.

