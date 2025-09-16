Detrás de las escenas del Studio 76

Estudio 76 es una de las empresas de medios extracurriculares de la Universidad Weber State. Fue fundada como una organización de difusión de noticias con múltiples cámaras que fue transicionado a cortometrajes y otras cosas relacionadas a proyectos creativos.
El estudio usa una variedad de equipos diferentes para diferentes proyectos, así como proveer espacios para estudiantes y empleados para trabajar, como la Cat Cave.
“Es básicamente un cuarto de edición donde tenemos varios Mac diferentes a los que las personas pueden acudir y editar ya sea audio o video o lo que tengas. Nosotros tenemos miembros del personal ayudándoles con eso,” dijo Coleton Zimmerman, gerente ejecutivo de operaciones para Estudio 76.
Otra parte de Estudio 76 es la sala de efectos de sonido, un lugar donde el personal puede grabar audio y efectos de sonido para sus cortometrajes y otros proyectos.
“De hecho también tenemos un teclado que te permite hacer música, entonces también puedes escribir una partitura para tu propia película. Tenemos un estudio de podcast y un estudio DIY…,” dijo Zimmerman. “Nosotros ayudamos a dirigir esos espacios, dejando entrar a las personas a esos lugares y ayudarlos si hay cualquier problema.”
El Director Técnico de Estudio 76 Ryan Doying explicó que para estar en el personal del estudio, uno debe ser un estudiante de tiempo completo y estar inscrito en la clase del estudio.
“Estás asignado a grupos con el fin de crear un proyecto. Haces tus películas, realmente cualquier cosa en el estudio 76. Puedes hacer películas, audio…es una amplia gama de cualquier cosa que está relacionado con los medios de comunicación, lo que da esa flexibilidad divertida,” dijo Doying.
Zimmerman dijo que hay niveles en los cursos de Estudio 76, y en cada uno de los diferentes cursos, hay un nivel diferente de equipamiento que los estudiantes o el personal tiene acceso.
“Los principiantes del curso solo tienen acceso a las cámaras para principiantes y a los kits de audio para principiantes y cosas como esas,” dijo Zimmerman.”A medida que avanzas, puedes tener acceso a equipamiento de un nivel más alto, como nuestra cámara roja, que es una cámara estándar de la industria cinematográfica que es un poco más cara. Solo ofrecemos esto a ciertos estudiantes una vez que hayan avanzado más en el curso.”
Estudio 76 es descrito con un ambiente muy acogedor para estudiantes interesados en podcasting y producción de audio.
“Si tenemos estudiantes que están interesados en involucrarse, siempre habrá personas en el set que quieran estar ahí, quienes quieran aprender, no importa que set sea. Si están interesados en podcasting o producción de audio, tenemos una casa para ellos,” dijo Aaron Atkins, Ph.D., profesor asistente de medios digitales y periodismo. “Tenemos cosas en las que estamos trabajando en las que pueden estar involucrados. Si están interesados en la realización de películas, lo mismo. Si están interesados en la radiodifusión, lo mismo…pero realmente, solo acérquense e involucrarse.”