La despensa de Weber Cares ofrece más que solo comida

Luna Malagon Solorzano and Aisha Rucker
September 11, 2025
Gavin Olson
Toiletries and miscellaneous items available to students in the Weber Cares Pantry.– Suplementos de baño y elementos variados estancia disponibles para los estudiantes en la despensa de Weber Cares.

Weber State tiene muchos recursos y servicios de soporte disponibles para ayudar a los estudiantes del campus, uno de ellos es la despensa de Weber, dirigida por el centro básico de necesidades.

La despensa de alimentos es un recurso para cada estudiante, profesor y miembro del personal que pueden estar pasando inseguridad alimentaria,” Dijo Jared Tenney, Coordinador de apoyo y recursos para estudiantes de Weber State “La mayoría de nuestro inventario es comida, pero tambien tenemos articulos de higiene, productos para bebe: comida para bebe, higiene femenina, cepillos de dientes, shampoo, cremas para el cuerpo, etc”.

La despensa de alimentos de Weber ha pasado por muchos cambios.

“Primero empezó en 2011 en el campus de Davis, ha cambiado muchas veces durante los años”.

Tenney dijo “ Todavía tenemos una despensa en el campus de Davis, pero la despensa principal está aquí en el campus de Ogden en la biblioteca”.

La despensa del campus de David se encuentra en la sala D2 262 , y la del campus de ogden se encuentra en la segunda planta de las biblioteca Stewart en una pequeña sala situada justo a la izquierda de la escalera, una vez que los estudiantes entren son recibidos por los trabajadores quienes se encargan de la despensa lunes a viernes desde el mediodía hasta las 4pm.

“Me gusta limpiar, organizar y hacer un trabajo en el que pueda sentir que ayudo a las personas”. Dijo Annabelle Muster, empleada de la despensa.

Como el inicio de un nuevo semestre muchos estudiantes utilizan la despensa por primera vez.

“Esta es mi primera vez. Escuche sobre esto en clase, y es muy bueno que la universidad haga eso”. Dijo Denisse Moreno Rivera, estudiante de la WSU.

Cada vez que un usuario entra a la despensa, hay ciertos pasos que deben de seguir. El usuario debe presentar su wildcard, registrarse en la computadora, contestar algunas preguntas y la cantidad de alimentos que el usuario puede llevar se basa en el número de personas que componen su hogar. Los usuarios de la despensa deben llevar los productos seleccionados a una balanza y allí se pesan. La primera vez a los usuarios se les proporciona una bolsa reutilizable que deben llevar consigo cada vez que vayan.

La despensa también toma donaciones, una de las cuales se realiza durante el evento Empty Bowls Event.

“Los miembros de la comunidad iban y creaban ollas, y los fondos recaudados allí se destinan a la despensa , una vez que los cuencos y las ollas están terminados y listos , se ponen a la venta”. Dijo Tenney “Los miembros de la comunidad podían comprar cuencos y los fondos recaudados se destinan a la despensa”.

Los estudiantes también pueden donar comida de sus casas, pero el proceso es un poco más largo.

“La cosa acerca de la comida que recibimos, es que a veces recibimos comida que está pasada de su fecha de vencimiento, pero eso no significa que necesariamente no sean seguros para el consumo”. Dijo Muster, “Si las personas encuentran la comida que está pasada de su fecha de vencimiento, pueden donarlas aquí en vez de tirarla a la basura o pueden consultar cuánto tiempo se conservan los alimentos”.

La despensa de Weber tiene mas que ofrecer que solo comida, la despensa cuenta con recetas para ayudarte a preparar comida en la residencia estudiantil, tambien el recurso Safe@Weber para productos de sexo seguro y la despensa de salud e higiene.

Read in English here.

