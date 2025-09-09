The Student News Site of Weber State University

Wildcats derrotaron a los Broncos en Boise

David Roman Aros and Brayson Brown
September 9, 2025
Weber State University women’s soccer players Brynlee Meyerhoffer (#21) and Saylor Schlosser (#23) high-five as they walk down the field for a kickoff.

La Universidad Estatal de Weber se recuperó tras la derrota de 1-0 contra la Universidad de Nebraska-Lincoln con una victoria por 2-0 contra los Broncos de la Universidad Estatal de Boise.

Weber State hizo historia en la Big Sky Conference el 4 de septiembre en Boise, Idaho. Los Wildcats marcaron el gol más rápido en la historia de la conferencia, en solo 21 segundos del inicio del partido. En una secuencia con desviaciones entre ambos equipos dentro del área de seis yardas de Boise State, el balón golpeó dos veces el poste antes de ser finalmente desviado por el delantero Presley Ray para tomar una ventaja de 1-0. Ambos equipos realizaron cuatro tiros cada uno para cerrar la primera mitad, con Weber manteniendo la ventaja de un gol.

La segunda mitad fue una historia diferente, con una presión constante por parte de los Broncos. Weber logró detener dos tiros en total durante la segunda mitad. Boise State lanzó 12 tiros contra la portería de los Wildcats en la segunda mitad del partido. Sin embargo, de los 16 tiros que lanzaron los Broncos, solo cuatro fueron a puerta.

A pesar de toda la presión ejercida por Boise State, Weber duplicó la ventaja con un gol de la delantera sénior Sammie Sofonia, tras un pase milimétrico de la defensa novata Bailey Brown. En el minuto 88, las Broncos recibieron un penalti. Sin embargo, la portera de Weber, Lauren Butorac, estaba decidida a mantener la portería a cero y detuvo el lanzamiento. Weber realizó cuatro paradas, frente a las dos de Boise durante el partido.

Weber State venció a Boise State y ganó el partido por 2-0. Weber tiene ahora un récord de 4-2 en la primera temporada bajo la dirección del nuevo entrenador Kyle Christensen. Los Wildcats han derrotado tanto a un rival de la Conferencia Pac-12 como a otro de la Conferencia Mountain West en el inicio de esta temporada 2025.

Weber se prepara ahora para el partido que disputará en Logan contra los Aggies de la Universidad Estatal de Utah el 11 de septiembre. Los Wildcats perdieron el partido de la temporada anterior contra los Aggies. Weber comenzó el partido con una ventaja de 2-0, pero encajó cuatro goles sin respuesta y perdió por 4-2. Weber busca ahora vengarse de su rival estatal y sumar una victoria más a su palmarés esta temporada.

Read in English here.

