Una lucha cuesta arriba: Problemas de accesibilidad en el campus

Addenda: Esta historia ha sido editada para mayor precisión.

La Universidad de Weber State, prácticamente construida al pie de una montaña, es un punto de interés para los estudiantes que disfrutan del aire libre, ya que sus inclinadas montañas sirven como escenario del campus. El camino desde Lindquist Hall hasta Marriott Allied Health es conocido en broma como una caminata, un paseo cuesta arriba con algunas escaleras inclinadas.

Para Miriam Greene, enlace de la Asociación de Estudiantes con Discapacidad de la Universidad de Weber State (Weber State University Student Association Disability), es algo más que una simple “caminata”. Greene demostró cómo es una ruta típica por el campus para usuarios de sillas de ruedas, empujándose ella para subir la colina. La ruta comienza alrededor de Miller Administration, pasando por una empinada rampa hasta el Student Services Center, un trayecto subiendo y bajando en el puente que cruza hasta Shepherd Union y otro trayecto subiendo hasta al tercer piso, donde tiene que subir varias rampas hasta llegar a la Stewart Library.

Greene tiene que planear exactamente cuándo salir de sus clases para intentar llegar a tiempo y evitar a la gente, que normalmente no se apartan de su camino.

Durante su tiempo en Weber State, Greene ha observado muchas fallas en el sistema de apoyo de la universidad a los estudiantes con discapacidad. La nieve y el crecimiento excesivo de las plantas en las rampas, los elevadores y puertas que no se pueden utilizar y la accesibilidad y el transporte por el campus son temas importantes para ella. Sobre todo, le preocupan los problemas de comunicación entre los estudiantes y los Servicios de Discapacidad (Disability Services).

Los Servicios para Discapacitados de Weber State atienden entre 1.000 y 2.000 estudiantes cada año, según su directora, Angela McLean. Trabajan para proporcionar adaptaciones a los estudiantes caso por caso, revisando todas las solicitudes de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (Americans with Disabilities Act, ADA) y decidiendo qué es lo posible y razonable en cada situación. Algunos de sus servicios incluyen modificaciones en los exámenes, intérpretes de lengua de signos y tecnología adaptativa.

“Tenemos que responder a tiempo a las peticiones de los estudiantes. Los estudiantes tienen que demostrar que son discapacitados. Eso está bajo la ley, y por lo que tienen que presentar información médica confidencial y reunirse con nosotros y revelar ciertas cosas y así, en lugar de tener que revelar que a cada miembro de la facultad o en todas partes en el campus, vienen aquí y hablamos “, dijo McLean.

Sin embargo, esta manera oportuna mencionada no siempre es experimentada por los estudiantes que el centro sirve.

Por ejemplo, Echo Oliver, presidente del club de discapacitados de Weber State, dijo que aunque ha tenido experiencias positivas con profesores y estudiantes individuales en relación con su discapacidad, ha tenido problemas con la administración.

“Tengo algunas modificaciones de los Servicios de Discapacidad, pero no tengo todas las que estoy buscando, y no tengo las realmente importantes que estoy buscando”, dijo Oliver.

Oliver dijo que los Servicios de Discapacidad le habían solicitado una nota del médico, pero cuando la presentó, el centro le dijo que no era suficiente para recibir todas las modificaciones que pedía. Oliver dijo que sintieron que el proceso era vago y difícil de navegar, especialmente cuando sus preguntas se encontraron con más incertezas por parte de los consejeros y asesores del centro.

“Estoy trabajando para conseguir un diagnóstico, pero esto es algo que lleva mucho tiempo. Necesito modificaciones antes para poder ir a la escuela”, dijo Oliver.

Oliver dijo que sentían que no estaban pidiendo demasiado ya que los profesores individuales les darán las modificaciones; sólo quieren modificaciones oficiales para no tener que pedirlas cada vez.

Otra queja contra los Servicios para Discapacitados es la falta de respuesta ante ciertas situaciones. Greene se ha caído varias veces en el campus a causa del hielo y la nieve, e incluso se fracturó una vértebra una vez por esta causa. Aunque la Gestión de Instalaciones se encarga de raspar el hielo y los caminos accesibles, Greene dijo que en los días de mucha nieve, éstos suelen volver a estar resbaladizos en cuanto los estudiantes empiezan a llegar a clase.

Greene dijo que la respuesta de los Servicios de Discapacidad a este problema fue aconsejarle que se quedara en casa esos días.

McLean dijo que no sabe de ningún tipo de reacción de este tipo por parte de su oficina. Dijo que trabajan en estrecha colaboración con la Gestión de Instalaciones, que es consciente de los puntos que necesitan un mantenimiento adicional para proporcionar accesibilidad.

Cuestiones como éstas motivaron a Greene a iniciar una encuesta en todo el campus sobre la satisfacción general con los Servicios para discapacitados. Esto ha resultado ser más difícil de lo que se había imaginado.

Greene empezó a trabajar en el sondeo durante el verano de 2024. Se asoció con Robert Reynolds, profesor asociado de sociología, para crear esta encuesta y estuvo trabajando con la Oficina de Acceso y Éxito del Estudiante para distribuir la encuesta. Durante el semestre de otoño de 2024, trabajó para obtener la aprobación de la Junta de Revisión Institucional (IRB, por sus siglas en inglés), una junta que examina los proyectos de investigación con participantes humanos para garantizar las normas y reglamentos éticos.

Pero un abogado de la Universidad de Weber State hizo algunas sugerencias y modificaciones al sondeo que Greene consideró problemáticas. Una de las preguntas que Greene y Reynolds querían preguntar era si se había pedido a los estudiantes que completaran pruebas cognitivas para recibir adaptaciones, lo que sería una violación de las leyes de la ADA. Las modificaciones cambiaron la pregunta para que dijera si se había pedido a los estudiantes que realizaran pruebas en general.

“Es una pregunta que confunde mucho, porque para que te diagnostiquen una discapacidad tienes que someterte a pruebas, y tienes que presentar pruebas de que tienes una discapacidad para recibir adaptaciones”, dijo Greene.

Otra edición que no le gustó a Greene fue la eliminación de las palabras “discriminación” y “acoso” del sondeo. Greene escribió una pregunta en escala de Likert para medir en qué medida los estudiantes estaban de acuerdo o en desacuerdo en que experimentaban discriminación en Weber State.

“Cada vez que reemplazas discriminación por acoso, realmente no estás reconociendo que esto es un continuo”, dijo Greene. “El acoso me hace sentir incómodo. Es frustrante. Es irritante, puedo ignorarla en gran medida. El acoso es preocupante. Me hace sentir inseguro. La discriminación es en gran medida institucional y hace que mi vida sea increíblemente difícil”.

A Greene y Reynolds les quedaron dos opciones: mantener las ediciones para obtener la aprobación del IRB o distribuirlo a través del departamento de sociología, que tendría una muestra más amplia y no se aplicaría directamente a los estudiantes que utilizan los Servicios para discapacitados.

“Saber cómo manejar esto es un arma de doble filo. Tenemos que preservar la integridad del estudio de investigación. Tenemos que ayudar realmente a la gente. No estoy seguro de que haya una manera perfecta de hacerlo de cualquier manera”, dijo Greene.

En abril de 2025, el sondeo sigue incompleto. Greene tiene previsto trabajar en ella durante el verano y volver a trabajar en su envío durante el semestre de otoño de 2025.

McLean, que ha trabajado con los Servicios de Discapacidad durante 26 años, dijo que su oficina ya tiene una sondeo que regularmente recibe comentarios positivos.

“Si reportan algo más fuera, entonces tratamos de encontrarnos con ellos y averiguar qué está pasando”, dijo McLean.

McLean dijo que ella siempre está dispuesta a hablar con los estudiantes acerca de sus frustraciones y ver si pueden resolverlas de alguna manera. Dijo que frecuentemente no son conscientes de estos problemas porque los estudiantes no los comunican.

“Si te encuentras con un obstáculo, llámanos. Organiza una cita. Reúnete con tu asesor, llama por teléfono a un consejero. Aceptamos visitas sin cita previa. Vamos a averiguar lo que está pasando”, dijo McLean.

Si los estudiantes tienen problemas con estos servicios, pueden comunicarlo a su consejero, a ella misma o incluso a la Oficina de Igualdad de Oportunidades si sus necesidades siguen sin ser atendidas.

Greene dijo que, en su opinión, la universidad necesita hablar con los estudiantes y organizar grupos de discusión con personas con todo tipo de discapacidades para comprender mejor cómo pueden mejorar.

“Ojalá viviéramos en un mundo en el que las necesidades de todo el mundo pudieran satisfacerse en las circunstancias ideales, y es un reto, pero definitivamente queremos intentarlo donde podamos”, dijo McLean.

Mientras, este sondeo está ayudando a Greene a sentir que está marcando la diferencia.

“Como estudiante discapacitada en el campus, sí, existe el Título IX que puede ayudar cuando hay discriminación, cuando hay problemas, pero realmente no parece que nadie esté luchando por nosotros”, dijo Greene. “Muchas veces parece que no le importamos a nadie. Por eso, ser un estudiante discapacitado y defender a otros estudiantes discapacitados e intentar mejorar las cosas en el campus es significativo y hace que me sienta menos solo”.

Oliver tiene la esperanza de que las cosas mejoren para los estudiantes discapacitados.

“Muchas veces, cuando hablo con la gente sobre los problemas de accesibilidad en el campus con la universidad, parece que no hay esperanza. Dicen que la universidad es así y que va a ser malísima para siempre. Pero no creo que eso sea cierto”, dijo Oliver. “Creo que podemos construir una comunidad accesible para todos con la universidad. Tampoco creo que esté tan lejos”.

Read in English.