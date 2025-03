Colaborando en el campus con los co-curriculares

Los clubes y organizaciones dirigidos por estudiantes son más que actividades extracurriculares. Desde establecer contactos y trabajo en campo, ellos pueden ayudar a los estudiantes a desarrollarse en maneras que los 225 certificados y programas de títulos de Weber State no pueden.

Según Heather Cimino, la directora asistente de participación y liderazgo de los estudiantes, tres tipos de clubs son ofrecidos en campus: patrocinados, afiliados y registrados. Un club patrocinado es financiado por el departamento, los clubes afiliados incluyen fraternidades, hermandades y deportes, mientras los clubes registrados incluyen todo lo que no pertenece a los otros dos tipos.

Weber’s Department of Communication (Departamento de comunicación de Weber) tiene clubes patrocinados como Studio 76, Ogden Peaks y The Signpost.

Coby Chrysler, el estudiante ejecutivo productor de material de Studio 76, cree que le han dado una ventaja a la hora de buscar trabajo después de graduarse.

“Ya siento que ya tengo un comienzo en el mundo de trabajo de medios digitales. Ya siento que conozco los procesos del trabajo”, dijo Crisler. “Y cuando vaya a una entrevista de trabajo en el futuro puedo decir que ya he hecho estas cosas anteriormente”.

Según Eliza Fry, gestora de márketing del Goddard School of Business & Economics, hay una larga lista de clubes exclusivos para estudiantes de las carreras relacionadas. The Supply Chain Cats Club permite a los estudiantes visitar regularmente las fábricas locales para conocer cómo funcionan. El Weber Association of Marketing (La asociación de Marketing de Weber) se encuentra en el mismo departamento, pero no se limita exclusivamente a las carreras de economía y negocios. Otras organizaciones son Beta Alpha Psi, el club BITS, Society of Human Resource Management y el Student Economics Association.

“Completan proyectos reales de marketing para negocios y entidades de Weber State, así que obtienen experiencia del mundo real al mismo tiempo que se establecen contactos con profesionales y estudiantes igualmente”, dijo Fry.

El College of Engineering, Applied Science & Technology (Facultad de ingeniería, ciencias aplicadas y tecnología) forma sus organizaciones un poco diferentes, pero todavía da prioridad a la experiencia del estudiante.

Randy Hurd, el decano asociado del departamento, apoya el Miller Advanced Research and Solutions Center (Centro de investigación avanzada y centro de soluciones de miller) como un recurso valioso para obtener experiencia.

“Este centro fue creado para tratar y resolver problemas que son importantes para la industria, pero difícil para las compañías”, dijo Hurd. “Los estudiantes pueden obtener trabajos en MARS, y esto es probablemente una de las cosas más importantes que un estudiante pueda hacer para obtener una experiencia realista que parezca a sus carreras futuras. Estos tipos de trabajos son un poquito más que una pasantía, pero no un trabajo de ingeniería entero”.

El Jerry & Vickie Moyes College of Education ofrece educación de niños, ofreciendo una experiencia práctica de formación y trabajo con niños.

Jonathan Hatch, estudiante de educación secundaria, se inscribió en el Zoology Club durante un año. Hatch quiere ser maestro de ciencias, y participar en esa área sin estudiar zoología fue una experiencia crucial para él.

“Ofreció oportunidades increíbles para establecer relaciones y formar contactos, tanto con personas que se iban estudiar como con personas que van a estudiar ciencias”, dijo Hatch.

Aunque el Department of Earth and Environmental Sciences (Departamento de Ciencias de la Tierra y Medioambientales) no ofrece clubs que ofrecen experiencia directa, sí ofrece muchos clubs registrados que permiten a los estudiantes encontrar a otros con intereses comunes. Los clubes ayudan a los estudiantes a conectarse, dándoles amistades dentro y fuera de la clase.

Los estudiantes también tienen acceso a clubs no afiliados a la universidad, como el Hammock Club, el Chess Club y el Japan Club. Annika Naylor y Mizuho Koyanagi son miembros del Japan Club y dicen que su membresía es una gran manera de establecer contactos y crear amistades. Olivia Tobler, del Chemistry Club, comparte esta opinión, afirmando que su participación está creando una buena comunidad de estudiantes igualmente apasionados.

Si un estudiante necesita un club que no se ofrezca, Cimino dice que la creación de un club es simple, porque la infraestructura ya existe en la página web de Weber.

